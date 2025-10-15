Ινδονησία: Νέα έκρηξη ηφαιστείου στη νήσο Φλόρες, το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο

Η ισχυρότερη έκρηξη στο ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι σημειώθηκε σήμερα στις 01:35 στέλνοντας ηφαιστειακή τέφρα και αέρια σε ύψος ως ακόμη και δέκα χιλιομέτρων