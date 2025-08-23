Εξερράγη για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη - Δείτε βίντεο
Εξερράγη για 31η φορά μέσα σε 9 μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη - Δείτε βίντεο
Η δραστηριότητα περιορίστηκε εντός του κρατήρα στην κορυφή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απειλήθηκαν σπίτια ή κατοικημένες περιοχές
Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη για 31η φορά από τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη συχνή δραστηριότητά του.
Η δραστηριότητα περιορίστηκε εντός του κρατήρα στην κορυφή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απειλήθηκαν σπίτια ή κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το Associates Press. Ωστόσο, οι επισκέπτες και κάτοικοι της Χαβάης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θέαμα από κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.
Η εθελόντρια του Πάρκου, Τζάνις Γουέι, που σπεύδει κάθε φορά να καταγράψει φωτογραφικά και σε βίντεο το φαινόμενο περιγράφει πως όταν η λάβα εκτοξεύεται σαν σιντριβάνι, ο ήχος θυμίζει κινητήρα αεροπλάνου ή κύματα, ενώ η θερμότητα γίνεται αισθητή ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου.
«Κάθε έκρηξη είναι σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά του πιο εκπληκτικού θεάματος της φύσης» δήλωσε η Γουέι.
Δείτε βίντεο:
Η δραστηριότητα περιορίστηκε εντός του κρατήρα στην κορυφή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απειλήθηκαν σπίτια ή κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το Associates Press. Ωστόσο, οι επισκέπτες και κάτοικοι της Χαβάης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θέαμα από κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.
Η εθελόντρια του Πάρκου, Τζάνις Γουέι, που σπεύδει κάθε φορά να καταγράψει φωτογραφικά και σε βίντεο το φαινόμενο περιγράφει πως όταν η λάβα εκτοξεύεται σαν σιντριβάνι, ο ήχος θυμίζει κινητήρα αεροπλάνου ή κύματα, ενώ η θερμότητα γίνεται αισθητή ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου.
«Κάθε έκρηξη είναι σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά του πιο εκπληκτικού θεάματος της φύσης» δήλωσε η Γουέι.
Δείτε βίντεο:
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα