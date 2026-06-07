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Ομαλά διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο - Αναζητείται διέξοδος στην πολιτική κρίση
Ομαλά διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο - Αναζητείται διέξοδος στην πολιτική κρίση
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, μέχρι τη 1 μ.μ. προσήλθε για να ψηφίσει το 15,1% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους
Στις κάλπες αναζητείται διέξοδος από την πολιτική κρίση στο Κόσοβο που διαρκεί περίπου ενάμισι χρόνο. Η ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, μέχρι τη 1 μ.μ. προσήλθε για να ψηφίσει το 15,1% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Στο Κόσοβο δικαίωμα ψήφου έχουν 2.092.174 πολίτες. Η βουλή απαρτίζεται από 120 βουλευτές εκ των οποίων οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Στην σερβική εθνική κοινότητας ανήκουν 10 έδρες.
Το πολιτικό σκηνικό δεν άλλαξε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το Δεκέμβριο του 2025. Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (VV), η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) και το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) είναι οι βασικοί παράγοντες σ αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Η «Αυτοδιάθεση» που ηγείται ο 'Αλμπιν Κούρτι θεωρείται φαβορί για την νίκη και ίσως με υψηλό ποσοστό, αλλά αυτό για το Κόσοβο δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Κούρτι έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 51% είχε άνετη πλειοψηφία στη βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, ωστόσο δεν επετεύχθη ευρεία συναίνεση κατά την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας και η βουλή διαλύθηκε.
Η παρατεινόμενη πολιτική κρίση στο Κόσοβο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομία. Ο υψηλός πληθωρισμός (7,5% τον Απρίλιο του 2026) η απουσία ξένων επενδύσεων και η αδυναμία άντλησης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας, προκαλούν έντονα κοινωνικά προβλήματα.
Η πολιτική κρίση αποτελεί τροχοπέδη και στην συνέχιση του διαλόγου για την ομαλοποίηση των σχέσεων Βελιγραδίου -Πρίστινας που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, απηύθυναν έκκληση σε όλους του πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα για να αποκατασταθεί η λειτουργία των θεσμών.
Στις περιοχές του Κοσόβου όπου κυριαρχεί το σερβικό στοιχείο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Η «Σερβική Λίστα» που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι αναμένεται να καταλάβει τις περισσότερες έδρες που ανήκουν στην σερβική εθνική κοινότητα.
Το πολιτικό σκηνικό δεν άλλαξε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το Δεκέμβριο του 2025. Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (VV), η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) και το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) είναι οι βασικοί παράγοντες σ αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Η «Αυτοδιάθεση» που ηγείται ο 'Αλμπιν Κούρτι θεωρείται φαβορί για την νίκη και ίσως με υψηλό ποσοστό, αλλά αυτό για το Κόσοβο δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Κούρτι έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 51% είχε άνετη πλειοψηφία στη βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, ωστόσο δεν επετεύχθη ευρεία συναίνεση κατά την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας και η βουλή διαλύθηκε.
Η παρατεινόμενη πολιτική κρίση στο Κόσοβο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομία. Ο υψηλός πληθωρισμός (7,5% τον Απρίλιο του 2026) η απουσία ξένων επενδύσεων και η αδυναμία άντλησης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας, προκαλούν έντονα κοινωνικά προβλήματα.
Η πολιτική κρίση αποτελεί τροχοπέδη και στην συνέχιση του διαλόγου για την ομαλοποίηση των σχέσεων Βελιγραδίου -Πρίστινας που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, απηύθυναν έκκληση σε όλους του πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα για να αποκατασταθεί η λειτουργία των θεσμών.
Στις περιοχές του Κοσόβου όπου κυριαρχεί το σερβικό στοιχείο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Η «Σερβική Λίστα» που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι αναμένεται να καταλάβει τις περισσότερες έδρες που ανήκουν στην σερβική εθνική κοινότητα.
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