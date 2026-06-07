Στις καλένδες παραπέμπει ο Τραμπ το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν: «Αν υπάρξει συμφωνία, θα το σκεφτώ» - Ζητά... λίστα με τα πυρηνικά
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Λίβανος Πυρηνικά

Στις καλένδες παραπέμπει ο Τραμπ το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν: «Αν υπάρξει συμφωνία, θα το σκεφτώ» - Ζητά... λίστα με τα πυρηνικά

Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν μία καλή δουλειά θα το εξετάσω μετά την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Αμερικανικό ψήφισμα ζητά πλήρη καταγραφή των πυρηνικών της Τεχεράνης

Στις καλένδες παραπέμπει ο Τραμπ το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν: «Αν υπάρξει συμφωνία, θα το σκεφτώ» - Ζητά... λίστα με τα πυρηνικά
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή “Meet the Press” του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν θα ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ή δεν θα καταργήσει οποιεσδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα εξετάσει τα παραπάνω βήματα μετά από την επίτευξη μιας συμφωνίας. “Έρχεται μετά”, δήλωσε. “Ναι, αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν μία καλή δουλειά, αρχίζουμε να μιλάμε. Ναι”.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μία βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.

Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ προετοιμάστηκε κι έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), πριν από μία συνεδρίασή του, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, απαιτώντας από το Ιράν να παρέχει “συγκεκριμένες πληροφορίες” για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί, αλλά και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το Ιράν πρέπει «να παρέχει στη ΔΟΑΕ συγκεκριμένες πληροφορίες για τον απολογισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τις ασφαλείς πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν», και «να καταστήσει δυνατή για την ΔΟΑΕ, κάθε πρόσβαση που θα απαιτήσει για την επαλήθευση των πληροφοριών» χωρίς καθυστέρηση.
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