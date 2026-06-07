Βίντεο: Βρέφος τεσσάρων μηνών εκτινάχθηκε από αυτοκίνητο μετά από καταδίωξη της Αστυνομίας στο Αρκάνσας των ΗΠΑ

Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα μικρά παιδιά όταν ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από έλεγχο για τροχαία παράβαση – Το αυτοκίνητο ανετράπη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης