Στη Βρετανία ο Ζελένσκι: Συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς για την αεροπορική άμυνα έναντι της Ρωσίας

Zelensky arrived in Britain for talks with Keir Starmer, Emmanuel Macron and Friedrich Merz. A meeting with King Charles III is also scheduled for tomorrow. #Ukraine pic.twitter.com/B1RjtMl2mB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2026

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Ο ουκρανός πρόεδροςανακοίνωσε σήμερα πως έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίαςκαι της Γερμανίαςκαι να συζητήσουν για την άμυνα της χώρας του έναντι της Ρωσίας.«Το κύριο θέμα είναι η άμυνά μας στον πόλεμο, μια πιο μεγάλη συνεργασία για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και η κοινή μας άποψη για τις διπλωματικές προοπτικές», έγραψε στο X και σε ανάρτησή του στο Facebook, την οποία συνόδευσε με βίντεο που τον εικονίζει να βγαίνει από ένα αεροπλάνο. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων και να είναι ισχυρή», πρόσθεσε.Στο μεταξύ, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και έπληξαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων κοντά στο, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.Ρωσικά πλήγματα σε χωριό στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια τηςστοίχισαν σήμερα τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ τρεις άλλοι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ και η περιφερειακή αστυνομία.«Τα πλήγματα έγιναν κοντά σε στάση μέσου μαζικής μεταφοράς», πρόσθεσαν.Ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου είχε ήδη σκοτωθεί μέσα στο όχημά του στην πόλη της Ζαπορίζια, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών.Νυκτερινές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ είχαν στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Ολεκσάντρ Γκάνζα.Πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους «κατέστρεψε εν μέρει» ένα κτίριο σε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ (βόρεια Ουκρανία), ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Energoatom μέσω του Telegram.Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι το κτίριο ήταν εκείνη τη στιγμή άδειο και τα επίπεδα της ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι «το επεισόδιο είναι βαθιά ανησυχητικό επειδή σημειώθηκε σε μια εγκατάσταση που περιέχει μεγάλες ποσότητες πυρηνικού υλικού», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΟΑΕ στο X.