Στη Βρετανία ο Ζελένσκι: Συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς για την αεροπορική άμυνα έναντι της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Κιρ Στάρμερ Εμανουέλ Μακρόν Φρίντριχ Μερτς Ρωσία

Στη Βρετανία ο Ζελένσκι: Συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς για την αεροπορική άμυνα έναντι της Ρωσίας

Η Ρωσία στοχοθέτησε την περασμένη νύκτα την Ουκρανία με 236 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τα οποία 215 αναχαιτίσθηκαν  - Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ζημιές σε πυρηνική εγκατάσταση

Στη Βρετανία ο Ζελένσκι: Συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς για την αεροπορική άμυνα έναντι της Ρωσίας
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Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα πως έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και να συζητήσουν για την άμυνα της χώρας του έναντι της Ρωσίας.

«Το κύριο θέμα είναι η άμυνά μας στον πόλεμο, μια πιο μεγάλη συνεργασία για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και η κοινή μας άποψη για τις διπλωματικές προοπτικές», έγραψε στο X και σε ανάρτησή του στο Facebook, την οποία συνόδευσε με βίντεο που τον εικονίζει να βγαίνει από ένα αεροπλάνο. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων και να είναι ισχυρή», πρόσθεσε.



Στο μεταξύ, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και έπληξαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων κοντά στο Τσερνόμπιλ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Ρωσικά πλήγματα σε χωριό στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ τρεις άλλοι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ και η περιφερειακή αστυνομία.

«Τα πλήγματα έγιναν κοντά σε στάση μέσου μαζικής μεταφοράς», πρόσθεσαν.

Ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου είχε ήδη σκοτωθεί μέσα στο όχημά του στην πόλη της Ζαπορίζια, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

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Νυκτερινές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ είχαν στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Ολεκσάντρ Γκάνζα.

Πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους «κατέστρεψε εν μέρει» ένα κτίριο σε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ (βόρεια Ουκρανία), ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Energoatom μέσω του Telegram.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι το κτίριο ήταν εκείνη τη στιγμή άδειο και τα επίπεδα της ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι «το επεισόδιο είναι βαθιά ανησυχητικό επειδή σημειώθηκε σε μια εγκατάσταση που περιέχει μεγάλες ποσότητες πυρηνικού υλικού», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΟΑΕ στο X.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις», αντέδρασε μέσω του X ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «απειλεί την πυρηνική ασφάλεια».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε, όπως εν γένει κάνει, ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατά την περασμένη νύκτα τη χώρα με 236 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τα οποία 215 αναχαιτίσθηκαν.
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