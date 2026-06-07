Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ
O ύποπτος που πυροβόλησε «εξουδετερώθηκε» ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες
Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που πυροβόλησε «εξουδετερώθηκε» χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η αστυνομία δεν ταυτοποίησε άμεσα τον ύποπτο.
🚨 At least one person was killed and five others were wounded after two terrorists carried out a shooting attack across central Israel, according to initial assessments by security officials.— ILTV Israel News (@ILTVNews) June 7, 2026
Magen David Adom pronounced a 35-year-old man dead at the scene and evacuated five… pic.twitter.com/yyv1SItZwG
«Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται», ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας 35χρονος άντρας πέθανε από τραύματα πυροβολισμών, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο, που φέρουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.
Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια της Δυτικής Όχθης.
🔴 One suspected terrorist neutralized by Israeli forces following shooting attack, search underway for additional assailants pic.twitter.com/sCW5GfFxfQ— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 7, 2026
Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς σχολίασε θετικά τα περιστατικά των πυροβολισμών, χωρίς ν’ αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έγινε αξιολόγηση ασφάλειας της κατάστασης και ότι παρακολουθεί «τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς».
Summary of incidents in the South Sharon area— Magen David Adom (@Mdais) June 7, 2026
MDA paramedics and EMTs pronounced the death of a man approximately 35 years old with gunshot wounds, and treated and evacuated to Meir and Beilinson hospitals five injured casualties, two in serious condition and three moderate. pic.twitter.com/eKsDJ8HAZo
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