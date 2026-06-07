Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Τρομοκρατική επίθεση Δυτική Όχθη Μπενιαμίν Νετανιάχου Χαμάς

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ

O ύποπτος που πυροβόλησε «εξουδετερώθηκε» ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ
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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σήμερα σε μία ύποπτη τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων στο Ισραήλ.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που πυροβόλησε «εξουδετερώθηκε» χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία δεν ταυτοποίησε άμεσα τον ύποπτο.




«Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας 35χρονος άντρας πέθανε από τραύματα πυροβολισμών, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο, που φέρουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια της Δυτικής Όχθης.



Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς σχολίασε θετικά τα περιστατικά των πυροβολισμών, χωρίς ν’ αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έγινε αξιολόγηση ασφάλειας της κατάστασης και ότι παρακολουθεί «τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς».


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