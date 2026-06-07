Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Αυστραλία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο και το μετέτρεψε σε «πύρινη καμινάδα», δείτε βίντεο
Αυστραλία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο και το μετέτρεψε σε «πύρινη καμινάδα», δείτε βίντεο
Το εσωτερικό του κορμού τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το χτύπημα του κεραυνού, ενώ το εξωτερικό του δέντρου παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, δημιουργώντας ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Δυτική Αυστραλία, όταν κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο, προκαλώντας φωτιά στο εσωτερικό του κορμού και μετατρέποντάς το σε μια ιδιότυπη «πύρινη καμινάδα».
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει πυκνό καπνό και φλόγες να αναδύονται από το εσωτερικό του δέντρου. Παρότι ο κορμός έκαιγε από μέσα προς τα έξω, το εξωτερικό του παρέμενε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε καμινάδα σε λειτουργία.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί εσωτερικά χωρίς να καταστρέφει άμεσα τον εξωτερικό φλοιό, δίνοντας την εντύπωση ότι το δέντρο καίγεται από μέσα.
Οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που οι δυνάμεις της φύσης μεταμορφώνουν ένα συνηθισμένο δέντρο σε μια εντυπωσιακή πύρινη κατασκευή, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της ισχύος των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εντυπωσιακών, αλλά πολλές φορές απρόβλεπτων, επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στο φυσικό περιβάλλον.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει πυκνό καπνό και φλόγες να αναδύονται από το εσωτερικό του δέντρου. Παρότι ο κορμός έκαιγε από μέσα προς τα έξω, το εξωτερικό του παρέμενε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε καμινάδα σε λειτουργία.
Πώς δημιουργήθηκε το φαινόμενοΣύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί όταν η τεράστια ενέργεια ενός κεραυνού διαπερνά τον κορμό ενός δέντρου. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του είναι αρκετή για να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν φυσικές κοιλότητες, σήψη ή ξηρά τμήματα στο εσωτερικό του ξύλου.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί εσωτερικά χωρίς να καταστρέφει άμεσα τον εξωτερικό φλοιό, δίνοντας την εντύπωση ότι το δέντρο καίγεται από μέσα.
Lightning turned this tree into a slow-burning chimney in Western Australia. ⚡🔥🌳 pic.twitter.com/LU07DORH3i— AccuWeather (@accuweather) June 6, 2026
Οι εικόνες έγιναν viralΤο βίντεο από τη Δυτική Αυστραλία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το ασυνήθιστο θέαμα.
Οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που οι δυνάμεις της φύσης μεταμορφώνουν ένα συνηθισμένο δέντρο σε μια εντυπωσιακή πύρινη κατασκευή, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της ισχύος των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εντυπωσιακών, αλλά πολλές φορές απρόβλεπτων, επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στο φυσικό περιβάλλον.
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