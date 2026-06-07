Αυστραλία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο και το μετέτρεψε σε «πύρινη καμινάδα», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κεραυνός Αυστραλία Δέντρο

Αυστραλία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο και το μετέτρεψε σε «πύρινη καμινάδα», δείτε βίντεο

Το εσωτερικό του κορμού τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το χτύπημα του κεραυνού, ενώ το εξωτερικό του δέντρου παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, δημιουργώντας ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο

Αυστραλία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο και το μετέτρεψε σε «πύρινη καμινάδα», δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Δυτική Αυστραλία, όταν κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο, προκαλώντας φωτιά στο εσωτερικό του κορμού και μετατρέποντάς το σε μια ιδιότυπη «πύρινη καμινάδα».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει πυκνό καπνό και φλόγες να αναδύονται από το εσωτερικό του δέντρου. Παρότι ο κορμός έκαιγε από μέσα προς τα έξω, το εξωτερικό του παρέμενε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε καμινάδα σε λειτουργία.

Πώς δημιουργήθηκε το φαινόμενο

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί όταν η τεράστια ενέργεια ενός κεραυνού διαπερνά τον κορμό ενός δέντρου. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του είναι αρκετή για να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν φυσικές κοιλότητες, σήψη ή ξηρά τμήματα στο εσωτερικό του ξύλου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί εσωτερικά χωρίς να καταστρέφει άμεσα τον εξωτερικό φλοιό, δίνοντας την εντύπωση ότι το δέντρο καίγεται από μέσα.

Οι εικόνες έγιναν viral

Το βίντεο από τη Δυτική Αυστραλία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το ασυνήθιστο θέαμα.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που οι δυνάμεις της φύσης μεταμορφώνουν ένα συνηθισμένο δέντρο σε μια εντυπωσιακή πύρινη κατασκευή, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Κλείσιμο
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της ισχύος των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εντυπωσιακών, αλλά πολλές φορές απρόβλεπτων, επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στο φυσικό περιβάλλον.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης