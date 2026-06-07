ΕΕ: Παραμένουν οι αποζημιώσεις για καθυστερημένες πτήσεις, ως 600 ευρώ στους επιβάτες

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες εντός 48 ωρών για τη διαδικασία αποζημίωσης και να αιτιολογούν κάθε άρνηση πληρωμής