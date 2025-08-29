Οι Αρχές του Τόκιο παρουσίασαν τρομακτικό βίντεο AI που δείχνει τι θα συμβεί αν εκραγεί το ηφαίστειο στο όρος Φούτζι
Οι Αρχές του Τόκιο παρουσίασαν τρομακτικό βίντεο AI που δείχνει τι θα συμβεί αν εκραγεί το ηφαίστειο στο όρος Φούτζι
Στόχος της προσομοίωσης που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η προετοιμασία των πολιτών για το χειρότερο σενάριο
Η τελευταία φορά που εξερράγη το ηφαίστειο στο όρος Φούτζι ήταν το έτος 1707. Ωστόσο, για την Ημέρα Ετοιμότητας σε Περίπτωση Ηφαιστειακής Καταστροφής, Ιάπωνες αξιωματούχοι παρουσίασαν βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δείχνουν ποιες μπορεί να ήταν οι συνέπειες μιας έκρηξης του ενεργού ηφαιστείου.
Σύμφωνα με το Associated Press, τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα, έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους 37 εκατομμύρια κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Τόκιο για ενδεχόμενες καταστροφές.
Στο βίντεο της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο τονίζεται ότι μια έκρηξη μπορεί να συμβεί «ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση», ενώ απεικονίζεται ηφαιστειακή τέφρα να καλύπτει το κέντρο του Τόκιο - περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά - μέσα σε λίγες ώρες, παραλύοντας τις μεταφορές, διαταράσσοντας την ηλεκτροδότηση, και προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους.
Το βίντεο κλείνει με το μήνυμα: «Πρέπει να οπλιστούμε με επίγνωση των γεγονότων και να προετοιμαστούμε για την καταστροφή στην καθημερινή μας ζωή», που συνοδεύεται από πλάνα που δείχνουν μια οικογένεια να αποθηκεύει στο σπίτι της κονσέρβες και είδη πρώτης ανάγκης.
Η κυβέρνηση του Τόκιο δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις επικείμενης έκρηξης του Φούτζι. «Η προσομοίωση έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους κατοίκους ακριβείς πληροφορίες ως προς τα μέτρα προετοιμασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε.
Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Πρακτορείο, τα βίντεο προκάλεσαν ανησυχία σε μερίδα πολιτών, αν και δεν φαίνεται να υποβλήθηκαν επίσημα παράπονα στις Αρχές. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τόκιο και ειδικός στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων Ναόγια Σεκιγιά επεσήμανε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση εδώ και χρόνια καταρτίζει σενάρια για ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Φούτζι πρόκειται να εκραγεί. «Δεν υπάρχει κάποιο κρυφό νόημα όσον αφορά στο timing», ανέφερε χαρακτηριστικά.
🌋 Tokyo releases AI-generated video of Mount Fuji erupting..— Global𝕏 (@GlobaltrekX) August 26, 2025
It is all part of an artificial intelligence-generated video the Tokyo Metropolitan Government released last week to raise awareness of what could happen to the capital if Mount Fuji erupted. 🌋 pic.twitter.com/PFKKT2Rcu4
της
της
