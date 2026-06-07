«Ψηφιακή υστερία» για τον Ράμα οι αντιδράσεις για το σχέδιο Κούσνερ στην Αλβανία: Κάνει λόγο για deepfakes και υβριδικό πόλεμο
«Ψηφιακή υστερία» για τον Ράμα οι αντιδράσεις για το σχέδιο Κούσνερ στην Αλβανία: Κάνει λόγο για deepfakes και υβριδικό πόλεμο
Στην εκτενή ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο έργο, αλλά μόνο ένα αναπτυξιακό όραμα με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά διεθνών μέσων ενημέρωσης, πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και όσων, όπως υποστηρίζει, αναπαράγουν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το αμφιλεγόμενο τουριστικό και αναπτυξιακό σχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα.
Σε μια εκτενή ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ψηφιακή υστερία», «κατασκευασμένη αγανάκτηση» και φαινόμενα υβριδικού πληροφοριακού πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται διεθνώς απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα.
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο έργο, οικοδομική άδεια ή τελικό σχέδιο, αλλά μόνο ένα αναπτυξιακό όραμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ανάδειξη της Αλβανίας σε κορυφαίο προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου στο παρθένο νησί Σάζαν και στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα. Το κίνημα έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά.
Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ράμα υπερασπίστηκε το έργο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτικά φορτισμένη εκστρατεία που έχει διογκωθεί από επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ μικρότερης έκτασης από ό,τι παρουσιάζονται.
Διαβάστε παρακάτω την ανάρτηση που δημοσίευσε εχθές ο Αλβανός πρωθυπουργός σχετικά με όσα γράφονται και αναπαράγονται σχετικά με το έργο και τις αντιδράσεις:
«Προς το CNN International και προς τα αμέτρητα μέσα ενημέρωσης, μεγάλα και μικρά, καθώς και προς όλους τους καλοπροαίρετους δημιουργούς περιεχομένου στο Facebook, το X, το Instagram, το TikTok και κάθε άλλη πλατφόρμα που διαμορφώνει σήμερα την παγκόσμια δημόσια συζήτηση, θα ήθελα πολύ να απευθύνω την ακόλουθη ανάρτηση:
Την ώρα που μιλάμε, η σημερινή διαμαρτυρία έχει συγκεντρώσει περίπου 2.000 συμμετέχοντες. Πρόκειται για τη χαμηλότερη συμμετοχή μέχρι στιγμής, όμως ακόμη και στην κορύφωσή της, ο αριθμός των διαδηλωτών δεν ξεπέρασε ποτέ τις 8.000. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτό που ένα μεγάλο μέρος του κόσμου παρακολούθησε τις τελευταίες ημέρες να φαίνεται τόσο τεράστιο, τόσο δραματικό, τόσο συντριπτικό;
Κάποια στιγμή, όταν η τεχνητά κατασκευασμένη ψηφιακή υστερία των ημερών αυτών θα έχει περάσει και τα συναισθήματα θα έχουν καταλαγιάσει, ο δημοκρατικός κόσμος θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά πώς το χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην απεικόνισή της έγινε τόσο μεγάλο. Όχι μόνο ως ζήτημα που αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ως σύμπτωμα ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.
Σε μια εκτενή ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ψηφιακή υστερία», «κατασκευασμένη αγανάκτηση» και φαινόμενα υβριδικού πληροφοριακού πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται διεθνώς απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα.
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο έργο, οικοδομική άδεια ή τελικό σχέδιο, αλλά μόνο ένα αναπτυξιακό όραμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ανάδειξη της Αλβανίας σε κορυφαίο προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
To @CNN International and to all the endless media outlets, big and small, together with all the well-meaning content producers of Facebook, X, Instagram, TikTok and every other platform that now shapes the global conversation, I would very much wish to pass the following post:… pic.twitter.com/yFEQepcoH0— Edi Rama (@ediramaal) June 6, 2026
Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου στο παρθένο νησί Σάζαν και στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα. Το κίνημα έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά.
Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ράμα υπερασπίστηκε το έργο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτικά φορτισμένη εκστρατεία που έχει διογκωθεί από επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ μικρότερης έκτασης από ό,τι παρουσιάζονται.
Διαβάστε παρακάτω την ανάρτηση που δημοσίευσε εχθές ο Αλβανός πρωθυπουργός σχετικά με όσα γράφονται και αναπαράγονται σχετικά με το έργο και τις αντιδράσεις:
«Προς το CNN International και προς τα αμέτρητα μέσα ενημέρωσης, μεγάλα και μικρά, καθώς και προς όλους τους καλοπροαίρετους δημιουργούς περιεχομένου στο Facebook, το X, το Instagram, το TikTok και κάθε άλλη πλατφόρμα που διαμορφώνει σήμερα την παγκόσμια δημόσια συζήτηση, θα ήθελα πολύ να απευθύνω την ακόλουθη ανάρτηση:
Την ώρα που μιλάμε, η σημερινή διαμαρτυρία έχει συγκεντρώσει περίπου 2.000 συμμετέχοντες. Πρόκειται για τη χαμηλότερη συμμετοχή μέχρι στιγμής, όμως ακόμη και στην κορύφωσή της, ο αριθμός των διαδηλωτών δεν ξεπέρασε ποτέ τις 8.000. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτό που ένα μεγάλο μέρος του κόσμου παρακολούθησε τις τελευταίες ημέρες να φαίνεται τόσο τεράστιο, τόσο δραματικό, τόσο συντριπτικό;
Κάποια στιγμή, όταν η τεχνητά κατασκευασμένη ψηφιακή υστερία των ημερών αυτών θα έχει περάσει και τα συναισθήματα θα έχουν καταλαγιάσει, ο δημοκρατικός κόσμος θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά πώς το χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην απεικόνισή της έγινε τόσο μεγάλο. Όχι μόνο ως ζήτημα που αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ως σύμπτωμα ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.
Πώς μπόρεσε μια μικρή χώρα να γίνει παγκόσμια είδηση για λόγους τόσο αποκομμένους από την πραγματικότητα επί του πεδίου; Πώς μπόρεσε μια τοπική διαμαρτυρία με μερικές χιλιάδες συμμετέχοντες να μετατραπεί σε διεθνές θέαμα; Πώς μετατράπηκαν οι υποθέσεις σε γεγονότα, οι αφηγήσεις σε ετυμηγορίες και οι εικασίες σε αποδεκτές αλήθειες πριν ακόμη εξακριβωθούν τα βασικά δεδομένα;
Και, ίσως το σημαντικότερο, τι λέει αυτό για το οικοσύστημα της ενημέρωσής μας όταν η αντίληψη μπορεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ταχύτερα από την ίδια την πραγματικότητα;
Διότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κανένα έργο. Δεν υπάρχει ακόμη οικοδομική άδεια. Δεν υπάρχει ακόμη κατασκευή. Δεν υπάρχει ούτε καν οριστικό σχέδιο.
Υπάρχει μόνο ένα όραμα και ένα σχέδιο δράσης: να μετατραπεί η Αλβανία στον πιο ελκυστικό προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού σε αυτή την περιοχή του κόσμου, δημιουργώντας παράλληλα μια καθαρά θετική περιβαλλοντική εξέλιξη, η οποία, σύμφωνα με το σημερινό όραμα, θα οδηγήσει τελικά σε περίπου 25% περισσότερα δέντρα και χώρους πρασίνου από ό,τι υπάρχουν σήμερα, καθώς και σε μετρήσιμες βελτιώσεις σε πολλούς δείκτες βιοποικιλότητας.
Η φιλοδοξία δεν είναι απλώς να χτίσουμε. Η φιλοδοξία είναι να αποδείξουμε ότι η ανάπτυξη και η περιβαλλοντική αναβάθμιση μπορούν να συμβαδίζουν.
Γι’ αυτό ακριβώς ορισμένοι από τους κορυφαίους ειδικούς του κόσμου στην οικολογία, τη βιοποικιλότητα, την αρχιτεκτονική τοπίου, την περιβαλλοντική μηχανική και τον βιώσιμο τουρισμό εργάζονται πάνω σε αυτές τις ιδέες και τις παραμέτρους τους.
Το αν θα επιτύχουν ή θα αποτύχουν είναι ζήτημα που θα κριθεί στο μέλλον, μέσα από την επιστήμη, τον δημόσιο έλεγχο, τη διαφάνεια και τον ανοιχτό διάλογο.
Ωστόσο, το να παρουσιάζεται ως περιβαλλοντική καταστροφή κάτι που δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει ακόμη σχεδιαστεί, δεν έχει αδειοδοτηθεί και του οποίου ο δηλωμένος στόχος είναι στην πραγματικότητα η επίτευξη θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, δεν αποτελεί σοβαρή συμβολή στη δημόσια συζήτηση.
Κι όμως, από αυτή την απλή πραγματικότητα γεννήθηκε ένας κυκλώνας ψηφιακής υστερίας, αποκαλυπτικών τίτλων, κατασκευασμένης αγανάκτησης και γενικευμένων συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν ως αδιαμφισβήτητα γεγονότα.
Στην πορεία εμφανίστηκαν deepfakes, παραποιημένες εικόνες, κατασκευασμένοι ισχυρισμοί, συντονισμένη ενίσχυση μηνυμάτων, ανώνυμα δίκτυα και διαδικτυακές συμπεριφορές που φέρουν πολλά από τα χαρακτηριστικά του υβριδικού πληροφοριακού πολέμου, ο οποίος επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο στις δημοκρατικές κοινωνίες.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν έκρηξη δραστηριότητας γύρω από αυτό το θέμα, με την αλληλεπίδραση στην αλβανική γλώσσα να πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της ξαφνικής αύξησης φαίνεται ότι δεν προήλθε από οργανική διεύρυνση της δημόσιας συμμετοχής, αλλά από τον ταχύ πολλαπλασιασμό νεοδημιούργητων προφίλ, ανώνυμων λογαριασμών και σελίδων με ελάχιστο ή καθόλου αναγνωρίσιμο ιστορικό, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα για τεχνητή ενίσχυση και κατασκευή ψηφιακής δυναμικής.
Ίσως όμως η πιο αποκαλυπτική λεπτομέρεια να είναι και η πιο απλή. Ένας εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός δημοσιευμάτων δεν διακρίνει καν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα νησί και σε μια ιδιωτική έκταση στην ηπειρωτική χώρα. Η διαμαρτυρία αφορά τη δεύτερη περίπτωση. Όχι την πρώτη.
Στην πραγματικότητα, σήμερα δεν υπάρχει κάποια σημαντική δημόσια αντιπαράθεση στην Αλβανία σχετικά με το ίδιο το νησί.
Κι όμως, αμέτρητα άρθρα, αναρτήσεις και σχόλια συγχωνεύουν τα δύο ζητήματα σε ένα ενιαίο αφήγημα, δημιουργώντας σύγχυση εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει ακρίβεια και συναίσθημα εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχούν τα γεγονότα.
Η διαφωνία είναι θεμιτή. Η κριτική είναι θεμιτή. Τα ερωτήματα είναι θεμιτά. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι θεμιτές. Ο δημόσιος έλεγχος είναι θεμιτός. Αυτό που δεν είναι θεμιτό είναι η αντικατάσταση των γεγονότων από υποθέσεις, των υποθέσεων από βεβαιότητες και των βεβαιοτήτων από συλλογική αγανάκτηση.
Αυτό που δεν είναι θεμιτό είναι να αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες ως γεγονότα, οι εικασίες ως αποδείξεις και οι φόβοι ως συμπεράσματα.
Και όταν ακόμη και ιδιαίτερα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης παύουν να κάνουν τις βασικές διακρίσεις, όταν δεν ξεχωρίζουν πλέον αυτό που υπάρχει από αυτό που δεν υπάρχει, αυτό που προτείνεται από αυτό που έχει εγκριθεί, αυτό που συζητείται από αυτό που υπάρχει μόνο στη φαντασία, τότε δεν παραπληροφορούν απλώς. Συμβάλλουν στη διάβρωση της ίδιας της πραγματικότητας.
Και αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί κάθε δημοκρατία. Γιατί έτσι καταστρέφεται σταδιακά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Έτσι διαβρώνεται η εμπιστοσύνη στην παραδοσιακή πολιτική. Έτσι προετοιμάζεται το έδαφος για δημαγωγούς, τσαρλατάνους και επαγγελματίες εμπόρους της αγανάκτησης. Έτσι κανονικοποιούνται οι εκκλήσεις για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Έτσι ενισχύονται και νομιμοποιούνται οι κραυγές περί «προδοτών», «εχθρών του λαού» και ακόμη και οι απαιτήσεις για θάνατο και εκδίκηση. Έτσι επιστρέφουν τα παλιά φαντάσματα του φανατισμού, φορώντας νέα ψηφιακά ρούχα. Έτσι ο φασισμός επανεφευρίσκει τον εαυτό του στην εποχή των αλγορίθμων.
Η Αλβανία θα ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Θα συνεχίσουμε να μεταμορφώνουμε τη χώρα μας σε έναν λαμπρό προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού, σε μια ισχυρότερη δημοκρατία και σε ένα περήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Όμως αυτή η ιστορία έχει σημασία πολύ πέρα από τα σύνορα της Αλβανίας. Γιατί άλλοι ίσως δουν σε αυτήν μια προεικόνιση όσων έρχονται.
Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία οι δημοκρατικές κοινωνίες επενδύουν δισεκατομμύρια για να προστατευθούν από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, drones και εξωτερικές απειλές. Και αυτό είναι σοφό.
Όμως η προστασία των χωρών μας από πυραύλους θα σημαίνει ελάχιστα, αν αποτύχουμε να προστατεύσουμε την ψυχή των χωρών μας και το μυαλό των νέων μας από τη βιομηχανικής κλίμακας χειραγώγηση, το μίσος και τα ψέματα που φτάνουν καθημερινά από μια απόσταση πολύ μικρότερη από αυτήν που μπορεί να διανύσει οποιοσδήποτε πύραυλος: Την απόσταση ανάμεσα στην οθόνη ενός smartphone και το ανθρώπινο μυαλό.
Διότι αν χάσουμε αυτή τη μάχη, ίσως κάποια ημέρα ανακαλύψουμε ότι προστατεύσαμε τα χερσαία μας σύνορα, ενώ επιτρέψαμε στα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών μας να καταρρεύσουν εκ των έσω.
Και τότε ενδέχεται να μην έχει απομείνει σχεδόν τίποτα που να αξίζει πραγματικά να προστατευθεί.»
Και, ίσως το σημαντικότερο, τι λέει αυτό για το οικοσύστημα της ενημέρωσής μας όταν η αντίληψη μπορεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ταχύτερα από την ίδια την πραγματικότητα;
Διότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κανένα έργο. Δεν υπάρχει ακόμη οικοδομική άδεια. Δεν υπάρχει ακόμη κατασκευή. Δεν υπάρχει ούτε καν οριστικό σχέδιο.
Υπάρχει μόνο ένα όραμα και ένα σχέδιο δράσης: να μετατραπεί η Αλβανία στον πιο ελκυστικό προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού σε αυτή την περιοχή του κόσμου, δημιουργώντας παράλληλα μια καθαρά θετική περιβαλλοντική εξέλιξη, η οποία, σύμφωνα με το σημερινό όραμα, θα οδηγήσει τελικά σε περίπου 25% περισσότερα δέντρα και χώρους πρασίνου από ό,τι υπάρχουν σήμερα, καθώς και σε μετρήσιμες βελτιώσεις σε πολλούς δείκτες βιοποικιλότητας.
Η φιλοδοξία δεν είναι απλώς να χτίσουμε. Η φιλοδοξία είναι να αποδείξουμε ότι η ανάπτυξη και η περιβαλλοντική αναβάθμιση μπορούν να συμβαδίζουν.
Γι’ αυτό ακριβώς ορισμένοι από τους κορυφαίους ειδικούς του κόσμου στην οικολογία, τη βιοποικιλότητα, την αρχιτεκτονική τοπίου, την περιβαλλοντική μηχανική και τον βιώσιμο τουρισμό εργάζονται πάνω σε αυτές τις ιδέες και τις παραμέτρους τους.
Το αν θα επιτύχουν ή θα αποτύχουν είναι ζήτημα που θα κριθεί στο μέλλον, μέσα από την επιστήμη, τον δημόσιο έλεγχο, τη διαφάνεια και τον ανοιχτό διάλογο.
Ωστόσο, το να παρουσιάζεται ως περιβαλλοντική καταστροφή κάτι που δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει ακόμη σχεδιαστεί, δεν έχει αδειοδοτηθεί και του οποίου ο δηλωμένος στόχος είναι στην πραγματικότητα η επίτευξη θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, δεν αποτελεί σοβαρή συμβολή στη δημόσια συζήτηση.
Κι όμως, από αυτή την απλή πραγματικότητα γεννήθηκε ένας κυκλώνας ψηφιακής υστερίας, αποκαλυπτικών τίτλων, κατασκευασμένης αγανάκτησης και γενικευμένων συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν ως αδιαμφισβήτητα γεγονότα.
Στην πορεία εμφανίστηκαν deepfakes, παραποιημένες εικόνες, κατασκευασμένοι ισχυρισμοί, συντονισμένη ενίσχυση μηνυμάτων, ανώνυμα δίκτυα και διαδικτυακές συμπεριφορές που φέρουν πολλά από τα χαρακτηριστικά του υβριδικού πληροφοριακού πολέμου, ο οποίος επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο στις δημοκρατικές κοινωνίες.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν έκρηξη δραστηριότητας γύρω από αυτό το θέμα, με την αλληλεπίδραση στην αλβανική γλώσσα να πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της ξαφνικής αύξησης φαίνεται ότι δεν προήλθε από οργανική διεύρυνση της δημόσιας συμμετοχής, αλλά από τον ταχύ πολλαπλασιασμό νεοδημιούργητων προφίλ, ανώνυμων λογαριασμών και σελίδων με ελάχιστο ή καθόλου αναγνωρίσιμο ιστορικό, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα για τεχνητή ενίσχυση και κατασκευή ψηφιακής δυναμικής.
Ίσως όμως η πιο αποκαλυπτική λεπτομέρεια να είναι και η πιο απλή. Ένας εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός δημοσιευμάτων δεν διακρίνει καν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα νησί και σε μια ιδιωτική έκταση στην ηπειρωτική χώρα. Η διαμαρτυρία αφορά τη δεύτερη περίπτωση. Όχι την πρώτη.
Στην πραγματικότητα, σήμερα δεν υπάρχει κάποια σημαντική δημόσια αντιπαράθεση στην Αλβανία σχετικά με το ίδιο το νησί.
Κι όμως, αμέτρητα άρθρα, αναρτήσεις και σχόλια συγχωνεύουν τα δύο ζητήματα σε ένα ενιαίο αφήγημα, δημιουργώντας σύγχυση εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει ακρίβεια και συναίσθημα εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχούν τα γεγονότα.
Η διαφωνία είναι θεμιτή. Η κριτική είναι θεμιτή. Τα ερωτήματα είναι θεμιτά. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι θεμιτές. Ο δημόσιος έλεγχος είναι θεμιτός. Αυτό που δεν είναι θεμιτό είναι η αντικατάσταση των γεγονότων από υποθέσεις, των υποθέσεων από βεβαιότητες και των βεβαιοτήτων από συλλογική αγανάκτηση.
Αυτό που δεν είναι θεμιτό είναι να αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες ως γεγονότα, οι εικασίες ως αποδείξεις και οι φόβοι ως συμπεράσματα.
Και όταν ακόμη και ιδιαίτερα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης παύουν να κάνουν τις βασικές διακρίσεις, όταν δεν ξεχωρίζουν πλέον αυτό που υπάρχει από αυτό που δεν υπάρχει, αυτό που προτείνεται από αυτό που έχει εγκριθεί, αυτό που συζητείται από αυτό που υπάρχει μόνο στη φαντασία, τότε δεν παραπληροφορούν απλώς. Συμβάλλουν στη διάβρωση της ίδιας της πραγματικότητας.
Και αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί κάθε δημοκρατία. Γιατί έτσι καταστρέφεται σταδιακά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Έτσι διαβρώνεται η εμπιστοσύνη στην παραδοσιακή πολιτική. Έτσι προετοιμάζεται το έδαφος για δημαγωγούς, τσαρλατάνους και επαγγελματίες εμπόρους της αγανάκτησης. Έτσι κανονικοποιούνται οι εκκλήσεις για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Έτσι ενισχύονται και νομιμοποιούνται οι κραυγές περί «προδοτών», «εχθρών του λαού» και ακόμη και οι απαιτήσεις για θάνατο και εκδίκηση. Έτσι επιστρέφουν τα παλιά φαντάσματα του φανατισμού, φορώντας νέα ψηφιακά ρούχα. Έτσι ο φασισμός επανεφευρίσκει τον εαυτό του στην εποχή των αλγορίθμων.
Η Αλβανία θα ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Θα συνεχίσουμε να μεταμορφώνουμε τη χώρα μας σε έναν λαμπρό προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού, σε μια ισχυρότερη δημοκρατία και σε ένα περήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Όμως αυτή η ιστορία έχει σημασία πολύ πέρα από τα σύνορα της Αλβανίας. Γιατί άλλοι ίσως δουν σε αυτήν μια προεικόνιση όσων έρχονται.
Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία οι δημοκρατικές κοινωνίες επενδύουν δισεκατομμύρια για να προστατευθούν από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, drones και εξωτερικές απειλές. Και αυτό είναι σοφό.
Όμως η προστασία των χωρών μας από πυραύλους θα σημαίνει ελάχιστα, αν αποτύχουμε να προστατεύσουμε την ψυχή των χωρών μας και το μυαλό των νέων μας από τη βιομηχανικής κλίμακας χειραγώγηση, το μίσος και τα ψέματα που φτάνουν καθημερινά από μια απόσταση πολύ μικρότερη από αυτήν που μπορεί να διανύσει οποιοσδήποτε πύραυλος: Την απόσταση ανάμεσα στην οθόνη ενός smartphone και το ανθρώπινο μυαλό.
Διότι αν χάσουμε αυτή τη μάχη, ίσως κάποια ημέρα ανακαλύψουμε ότι προστατεύσαμε τα χερσαία μας σύνορα, ενώ επιτρέψαμε στα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών μας να καταρρεύσουν εκ των έσω.
Και τότε ενδέχεται να μην έχει απομείνει σχεδόν τίποτα που να αξίζει πραγματικά να προστατευθεί.»
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