Τουλάχιστον 20 νεκροί στην πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ινδία - Δείτε βίντεο
Tο λεωφορείο σταμάτησε στην άκρη δρόμου επειδή έβγαινε καπνός από το πίσω μέρος του, προτού το τυλίξουν φλόγες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
Το όχημα, που μετέφερε πάνω από 50 επιβάτες, κινείτο ανάμεσα στις πόλεις Τζαϊσάλμερ και Τζοντπούρ.
Tragedy in Jaisalmer 💔 Bus carrying 57 passengers catches fire en route to Jodhpur — 19 killed in horrific accident 🚨 #BreakingNews #India #Jaisalmer #Rajasthan #BusAccident #Tragedy #Fire #DisasterUpdate #Rescue #LatestNews #NewsAlert #UttarakhandNewsXpress pic.twitter.com/MMWB1qGfiH— उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस/Uttarakhand News Xpress (@UkExpressnews) October 14, 2025
«Δεκαεννιά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους μέσα στο λεωφορείο και άλλος ένας υπέκυψε στα εγκαύματά του σε δρόμο της Τζοντπούρ», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράτζες Μίνα, αξιωματικός της αστυνομίας.
VIDEO | Jaisalmer: Fire breaks out in a private bus enroute to Jodhpur near the War Museum; injured passengers rushed to Jawahar Hospital for treatment. pic.twitter.com/OZi7V2GGFA— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2025
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India, που μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, το λεωφορείο σταμάτησε στην άκρη δρόμου επειδή έβγαινε καπνός από το πίσω μέρος του, προτού το τυλίξουν φλόγες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Jaisalmer, Rajasthan: Chief Minister Bhajan Lal Sharma inspects the bus fire accident site— IANS (@ians_india) October 14, 2025
(Video Source: CMO) pic.twitter.com/3U0WyOApVh
Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν» κι υποσχέθηκε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θανόντων που θα φθάνουν τις 200.000 ρουπίες (κάπου 1.940 ευρώ).
Distressed by the loss of lives due to a mishap in Jaisalmer, Rajasthan. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 14, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of…
Στην Ινδία, την πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη, η κατάσταση ως προς την οδική ασφάλεια χαρακτηρίζεται καταστροφική.
Το 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα δεδομένα, στους ινδικούς δρόμους καταγράφτηκαν πάνω από 480.000 τροχαία, με σχεδόν 173.000 νεκρούς και κάπου 463.000 τραυματίες.
