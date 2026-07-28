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Διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, εκκενώθηκε γειτονιά
Διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, εκκενώθηκε γειτονιά
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους άρθηκε μετά από περίπου μισή ώρα, καθώς οι πυροσβεστικές αρχές της Νότιας Κορέας και οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εργασίες απολύμανσης
Οι Αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την Τρίτη (28/7) τη βραχυπρόθεσμη εκκένωση της γειτονιάς μετά από διαρροή λευκού φωσφόρου εντός της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στην Οσάν, νότια της Σεούλ, όπως ανέφερε το Υπουργείο Ασφάλειας.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους άρθηκε μετά από περίπου μισή ώρα, καθώς οι πυροσβεστικές αρχές της Νότιας Κορέας και οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εργασίες απολύμανσης.
Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής βάσης ανέφερε ότι σημειώθηκε ατύχημα που σχετίζεται με πυρομαχικά και ότι η βάση αξιολογεί την κατάσταση. Ο λευκός φώσφορος είναι μια εξαιρετικά τοξική ουσία που μπορεί να αναφλεγεί κατά την επαφή με τον αέρα και χρησιμοποιείται σε καπνοκάλυμματα στο πεδίο της μάχης και σε εμπρηστικά όπλα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους άρθηκε μετά από περίπου μισή ώρα, καθώς οι πυροσβεστικές αρχές της Νότιας Κορέας και οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εργασίες απολύμανσης.
«Στις 17:08 (08:08 GMT), λόγω ενός ατυχήματος στο έδαφος και από υπερβολική προσοχή, η αεροπορική βάση Όσαν (Osan AB) καθιέρωσε ζώνη ασφαλείας 1.000 ποδιών (305 μέτρα) για την προστασία της βάσης και του τοπικού πληθυσμού», ανέφερε η βάση σε δήλωσή της. «Οι επαγγελματίες μας στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται επί του παρόντος μια μεμονωμένη κατάσταση εντός της εγκατάστασης. Αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό με τη μέγιστη προσοχή και ταχύτητα».
Osan Air Base, South Korea, has confirmed a "ground mishap" and established a 1,000-foot safety cordon around the incident, stating that reports claiming the base was being evacuated are false.— OSINTdefender (@sentdefender) July 28, 2026
According to Reuters, the incident involves white phosphorus, a military material… pic.twitter.com/ksXxZ64XCg
Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής βάσης ανέφερε ότι σημειώθηκε ατύχημα που σχετίζεται με πυρομαχικά και ότι η βάση αξιολογεί την κατάσταση. Ο λευκός φώσφορος είναι μια εξαιρετικά τοξική ουσία που μπορεί να αναφλεγεί κατά την επαφή με τον αέρα και χρησιμοποιείται σε καπνοκάλυμματα στο πεδίο της μάχης και σε εμπρηστικά όπλα.
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