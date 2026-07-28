ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, εκκενώθηκε γειτονιά
ΚΟΣΜΟΣ
Διαρροή Νότια Κορέα ΗΠΑ αεροπορική βάση

Διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, εκκενώθηκε γειτονιά

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους άρθηκε μετά από περίπου μισή ώρα, καθώς οι πυροσβεστικές αρχές της Νότιας Κορέας και οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εργασίες απολύμανσης

Διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, εκκενώθηκε γειτονιά
Οι Αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την Τρίτη (28/7) τη βραχυπρόθεσμη εκκένωση της γειτονιάς μετά από διαρροή λευκού φωσφόρου εντός της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στην Οσάν, νότια της Σεούλ, όπως ανέφερε το Υπουργείο Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους άρθηκε μετά από περίπου μισή ώρα, καθώς οι πυροσβεστικές αρχές της Νότιας Κορέας και οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εργασίες απολύμανσης.

«Στις 17:08 (08:08 GMT), λόγω ενός ατυχήματος στο έδαφος και από υπερβολική προσοχή, η αεροπορική βάση Όσαν (Osan AB) καθιέρωσε ζώνη ασφαλείας 1.000 ποδιών (305 μέτρα) για την προστασία της βάσης και του τοπικού πληθυσμού», ανέφερε η βάση σε δήλωσή της. «Οι επαγγελματίες μας στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται επί του παρόντος μια μεμονωμένη κατάσταση εντός της εγκατάστασης. Αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό με τη μέγιστη προσοχή και ταχύτητα».

Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής βάσης ανέφερε ότι σημειώθηκε ατύχημα που σχετίζεται με πυρομαχικά και ότι η βάση αξιολογεί την κατάσταση. Ο λευκός φώσφορος είναι μια εξαιρετικά τοξική ουσία που μπορεί να αναφλεγεί κατά την επαφή με τον αέρα και χρησιμοποιείται σε καπνοκάλυμματα στο πεδίο της μάχης και σε εμπρηστικά όπλα.

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης