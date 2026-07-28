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Νεκρός σκύλος με σύρμα στον λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας, σκληρές εικόνες
Νεκρός σκύλος με σύρμα στον λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας, σκληρές εικόνες
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για τον θάνατο του ζώου - Στα πλάνα ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων
Στο Άστρος Κυνουρίας εντοπίστηκε νεκρός ένας δεσποζόμενος σκύλος μέσα σε κάδο σκουπιδιών φέροντας σύρμα περασμένο στον λαιμό του, με το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας να διενεργεί προανάκριση για τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών.
Το υλικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός κατοίκου της γειτονιάς. Στα πλάνα ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων.
Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το ζώο περιήλθε στην κατοχή του γείτονα, καθώς και στους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ενημέρωση προς τον κηδεμόνα ή τις αρμόδιες αρχές.
Το άτομο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει και να τοποθετεί τον σκύλο μέσα στον κάδο απορριμμάτων σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και αποφάσισε να το πετάξει στον κάδο.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διερευνά την ακριβή αιτία θανάτου του σκύλου, καθώς και πώς το ζώο βρέθηκε στην κατοχή του συγκεκριμένου ατόμου.
Παράλληλα, θα διερευνηθεί γιατί δεν ενημερώθηκε ο κηδεμόνας του ζώου, εφόσον πρόκειται για γείτονα, ούτε οι αρμόδιες αρχές.
Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Το υλικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός κατοίκου της γειτονιάς. Στα πλάνα ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων.
Το χρονικό της εξαφάνισης και ο εντοπισμόςΣύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης, το ζώο ήταν στειρωμένο, έφερε την προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) και ανήκε σε ιδιοκτήτη. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ, με τον κηδεμόνα του να πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Η αναζήτηση κατέληξε το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, όταν ο ιδιοκτήτης βρήκε το κατοικίδιο νεκρό στα σκουπίδια.
Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το ζώο περιήλθε στην κατοχή του γείτονα, καθώς και στους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ενημέρωση προς τον κηδεμόνα ή τις αρμόδιες αρχές.
Τα ευρήματα της νεκροψίας και οι ισχυρισμοίΣύμφωνα με πληροφορίες του astros-kynoyrianews.gr από τη νεκροψία, δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του σκύλου οφείλεται σε πνιγμό. Έχουν ληφθεί δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για τοξικολογικό έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του ζώου.
Το άτομο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει και να τοποθετεί τον σκύλο μέσα στον κάδο απορριμμάτων σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και αποφάσισε να το πετάξει στον κάδο.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διερευνά την ακριβή αιτία θανάτου του σκύλου, καθώς και πώς το ζώο βρέθηκε στην κατοχή του συγκεκριμένου ατόμου.
Παράλληλα, θα διερευνηθεί γιατί δεν ενημερώθηκε ο κηδεμόνας του ζώου, εφόσον πρόκειται για γείτονα, ούτε οι αρμόδιες αρχές.
Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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