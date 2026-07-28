Νεκρός σκύλος με σύρμα στον λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας, σκληρές εικόνες

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για τον θάνατο του ζώου - Στα πλάνα ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων