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Τραγωδία σε ποταμό του Ιλινόις: Μεθυσμένος οδηγός σκάφους συγκρούστηκε με ταχύπλοο, αποκεφάλισε 48χρονη και τραυμάτισε τον σύζυγό της
Τραγωδία σε ποταμό του Ιλινόις: Μεθυσμένος οδηγός σκάφους συγκρούστηκε με ταχύπλοο, αποκεφάλισε 48χρονη και τραυμάτισε τον σύζυγό της
Το περίπου 10 μέτρα σκάφος του «έτρεχε» με 70 κόμβους την ώρα (130 χιλιόμετρα/ώρα) όταν έπεσε πάνω στο άλλο - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στον ποταμό Φοξ, στο McHenry του Ιλινόις, όταν ένας μεθυσμένος ιδιοκτήτης σκάφους «έτρεχε» με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με ένα άλλο σκάφος, με αποτέλεσμα να αποκεφαλιστεί μια 48χρονη και να τραυματιστεί ο σύζυγός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Εισαγγελίας της Κομητείας McHenry, ο 45χρονος, Richard Stevenson, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ το περίπου 10 μέτρα σκάφος του είχε αναπτύξει ταχύτητα 70 κόμβους την ώρα (130 χιλιόμετρα/ώρα) σε ζώνη του ποταμού, όπου απαγορεύεται η δημιουργία κυμάτων.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα περίπου 0,200 mg/l , δηλαδή δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο οδήγησης. Στο σκάφος μαζί με τον Stevenson επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, τα οποία δραπέτευσαν από την περιοχή.
Στο παρελθόν ο Stevenson είχε κατηγορηθεί άλλες τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για απερίσκεπτη οδήγηση, ενώ έχει τέσσερις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα που αποτελούν πλημμελήματα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο Stevenson αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 5 Αυγούστου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Εισαγγελίας της Κομητείας McHenry, ο 45χρονος, Richard Stevenson, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ το περίπου 10 μέτρα σκάφος του είχε αναπτύξει ταχύτητα 70 κόμβους την ώρα (130 χιλιόμετρα/ώρα) σε ζώνη του ποταμού, όπου απαγορεύεται η δημιουργία κυμάτων.
Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο, ο 45χρονος βρισκόταν κοντά στο σκάφος του κατά μήκος της γραμμής των δέντρων και συνελήφθη. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις.
Drunk boater decapitates woman after crashing into her at 80 miles per hour https://t.co/aCLc8vlr9k pic.twitter.com/KuA6GVDVIr— New York Post (@nypost) July 28, 2026
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα περίπου 0,200 mg/l , δηλαδή δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο οδήγησης. Στο σκάφος μαζί με τον Stevenson επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, τα οποία δραπέτευσαν από την περιοχή.
«Αυτός ο άνδρας ήταν μια ωρολογιακή βόμβα»«Αυτός ο άνδρας ήταν μια ωρολογιακή βόμβα και η βόμβα αυτή εξερράγη το περασμένο Σάββατο στον ποταμό Φοξ», υποστήριξε ο αναπληρωτής αρχηγός Μπράιαν Μίλερ κατά τη διάρκεια της δίκης του Stevenson. Πολλοί μάρτυρες δήλωσαν στους ανακριτές στο δικαστήριο ότι ο Stevenson έπινε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τον 45χρονο να οδηγεί το σκάφος με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα τόσο στον ποταμό Φοξ όσο και στη γειτονική λίμνη Chain O’Lakes πριν από τη σύγκρουση.
Στο παρελθόν ο Stevenson είχε κατηγορηθεί άλλες τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για απερίσκεπτη οδήγηση, ενώ έχει τέσσερις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα που αποτελούν πλημμελήματα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο Stevenson αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 5 Αυγούστου.
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