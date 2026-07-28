Μιλήσαμε για τις άδειες των πυραύλων των Patriot, λέει ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Eίναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του