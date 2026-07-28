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Μιλήσαμε για τις άδειες των πυραύλων των Patriot, λέει ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ
Μιλήσαμε για τις άδειες των πυραύλων των Patriot, λέει ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ
Eίναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Είχαμε μια καλή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνομιλία που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του.
Η συνάντηση, που κράτησε περίπου μία ώρα, δεν είχε δηλώσεις σε δημοσιογράφους – καμία σχέση με τις θυελλώδεις συναντήσεις του παρελθόντος.
Ως προς την ουσία της συζήτησης , ο Ζελένσκι επισήμανε ότι «συζητήσαμε με τον πρόεδρο τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και ορισμένες άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία — είναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας τους. Είμαστε ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ισχυρή υποστήριξή τους».
Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Αμερικανό πρόεδρο «για όλα όσα κάνουμε από κοινού για την προστασία των ζωών των Ουκρανών και την επίτευξη της ειρήνης»
Επιπλέον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που πέθανε προ ημερών λίγο μετά την επιστροφή του από το Κίεβο. «Ήταν ένας αληθινός φίλος της Ουκρανίας», σχολίασε ο Ζελένσκι.
«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους» ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι ικανά να τους καταρρίψουν, όμως η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο.
Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει και άλλο τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο αναμένει νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα. «Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσους ζητά το Κίεβο. «Αρκετούς για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα», είπε μόνο.
«Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ», παραδέχτηκε ο ίδιος.
Η συνάντηση, που κράτησε περίπου μία ώρα, δεν είχε δηλώσεις σε δημοσιογράφους – καμία σχέση με τις θυελλώδεις συναντήσεις του παρελθόντος.
Ως προς την ουσία της συζήτησης , ο Ζελένσκι επισήμανε ότι «συζητήσαμε με τον πρόεδρο τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και ορισμένες άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία — είναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας τους. Είμαστε ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ισχυρή υποστήριξή τους».
Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Αμερικανό πρόεδρο «για όλα όσα κάνουμε από κοινού για την προστασία των ζωών των Ουκρανών και την επίτευξη της ειρήνης»
Επιπλέον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που πέθανε προ ημερών λίγο μετά την επιστροφή του από το Κίεβο. «Ήταν ένας αληθινός φίλος της Ουκρανίας», σχολίασε ο Ζελένσκι.
Το πλαίσιο της συνάντησηςΟι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε μια περίοδο που Ουκρανία και Ρωσία εντείνουν τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης και οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε νεκρό σημείο, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.
«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους» ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι ικανά να τους καταρρίψουν, όμως η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο.
Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει και άλλο τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο αναμένει νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα. «Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσους ζητά το Κίεβο. «Αρκετούς για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα», είπε μόνο.
«Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ», παραδέχτηκε ο ίδιος.
Μόνο τον Ιούλιο η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας και από αυτούς αναχαιτίστηκαν οι 35, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Συγκριτικά, ολόκληρο το 2024 η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περί τους 250-320 πυραύλους, με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών.
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