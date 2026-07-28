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Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Σούλι Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
Σούλι Πάτρα Αστυνομία Πυροβολισμοί

Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Σούλι Πατρών

Επιχείρηση με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ για τη σύλληψη 32χρονου

Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Σούλι Πατρών
Στη σύλληψη ενός 32χρονου Αλβανού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2026 στην περιοχή του Σουλίου Πατρών, όταν ένας 22χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επεισοδίου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 28 Ιουλίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος των ΕΚΑΜ, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και των Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα.


Το αιματηρό επεισόδιο στο Σούλι

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δύο νεαροί είχαν μεταβεί με μοτοσικλέτα σε προκαθορισμένο σημείο στην περιοχή του Σουλίου, προκειμένου να συναντήσουν μια ομάδα ατόμων και να επιλύσουν προσωπικές διαφορές που είχαν προκύψει νωρίτερα εκείνη την νύχτα σε κατάστημα της Πάτρας.

Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε ένοπλη επίθεση καθώς, όπως προέκυψε από τις καταθέσεις των θυμάτων, στο σημείο βρίσκονταν περίπου δέκα άτομα και, μετά από λεκτική αντιπαράθεση, δύο από αυτούς άνοιξαν πυρ εναντίον των δύο νεαρών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ο 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πατρών και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν είχε εμπνεύσει ανησυχία.

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