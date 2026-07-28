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Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, έχουν αθετήσει τις δεσμεύσεις τους, λέει ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα
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Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, έχουν αθετήσει τις δεσμεύσεις τους, λέει ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα

Σε δηλώσεις του, ο Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί τόνισε ότι η χώρα του προχωρά μόνο σε αντίποινα όταν δέχεται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες κι ότι η Κίνα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις

Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, έχουν αθετήσει τις δεσμεύσεις τους, λέει ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα
Την έλλειψη εμπιστοσύνης της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα, Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρούν να επανεκκινήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που είχαν βαλτώσει. «Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν τους εμπιστευόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρεσβεία του Ιράν στο Πεκίνο, ο Ιρανός διπλωμάτης τόνισε ότι η χώρα του προχωρά μόνο σε αντίποινα όταν δέχεται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Φαζλί επανέλαβε ότι η Τεχεράνη παραμένει πρόθυμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η στάση της Ουάσιγκτον έχει υπονομεύσει κάθε περιθώριο εμπιστοσύνης.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ»

«Έχουμε πάντοτε τονίσει ότι, παράλληλα με τη βούλησή μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, είμαστε επίσης έτοιμοι να διαπραγματευτούμε. Ωστόσο, λόγω της μη τήρησης από τις ΗΠΑ του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και της αθέτησης των δεσμεύσεών τους, το Ιράν δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ιρανός πρέσβης.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Κίνα να εμφανίζεται πρόθυμη να ενισχύσει τον ρόλο της ως μεσολαβητής στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

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