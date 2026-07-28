Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, έχουν αθετήσει τις δεσμεύσεις τους, λέει ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα

Σε δηλώσεις του, ο Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί τόνισε ότι η χώρα του προχωρά μόνο σε αντίποινα όταν δέχεται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες κι ότι η Κίνα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις