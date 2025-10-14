Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
Η Αστυνομία του Μόντρεαλ ερευνά για συμβόλαιο θανάτου κατά του Χαράλαμπου Θεολόγου, «ανερχόμενου αστέρα» της καναδικής μαφίας - Ο βίος και η πολιτεία του αρχηγού της συμμορίας των Homedey Greeks και η εκτέλεσή του από δύο ενόπλους σε ένα Starbucks ενώ έπινε τον καφέ του
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ωρα 10.15 το πρωί. Σε μια ημέρα ηλιόλουστη, η ζωή στο Λαβάλ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μόντρεαλ, κυλάει με τους συνηθισμένους ρυθμούς της. Οπως κάθε Τετάρτη. Αλλά αυτή, η 1η Οκτωβρίου, έμελλε να είναι η μοιραία Τετάρτη για έναν ελληνικής καταγωγής «ανερχόμενο αστέρα» της μαφίας του Μόντρεαλ. Κατά πολλούς ήδη εδραιωμένο.
Τον 40χρονο Χαράλαμπο Θεολόγου. Τον διαβόητο «Bobby the Greek» στους κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά. Εκείνη την ώρα, ο «Μπόμπι ο Ελληνας» φτάνει με μια θηριώδη αλεξίσφαιρη Cadillac Escalade στο πάρκινγκ ενός καφέ Starbucks στην οδό Voie de Dessert South 4630, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 440. Πολυσύχναστο σημείο, το καφέ βρίσκεται δίπλα σε ένα εστιατόριο για σούσι και απέναντί τους είναι ένα McDonalds.
Ο Θεολόγου κατεβαίνει από το αυτοκίνητο μαζί με έναν 45χρονο, τον Ηλία Χατζή, δεξί του χέρι στις «δουλειές». Οι δύο άνδρες μπαίνουν στο καφέ και κατευθύνονται στο βάθος. Σε ένα τραπεζάκι τούς περιμένει ένα τρίτο άτομο. Κάθονται, πίνουν καφέ και συζητούν. Υπάρχουν ακόμα 14-15 πελάτες σε διάφορα τραπέζια. Δύο εξ αυτών μοναχικοί.
Δείτε τη στιγμή της δολοφονίας του «Bobby the Greek»
Ο Θεολόγου μπρούμυτα. Ακολουθεί χάος. Πανικόβλητοι πελάτες και προσωπικό προσπαθούν να κρυφτούν όπου μπορούν, κάτω από τα τραπέζια, τον κεντρικό πάγκο και εκείνον του μπαρ. Αλλά οι δράστες δεν ασχολούνται με κανέναν άλλο. Εχοντας «αδειάσει» στον Θεολόγου και τους άλλους δύο άνδρες τις σφαίρες τους, εξαφανίζονται. Το όλο σκηνικό διαρκεί 15 δευτερόλεπτα.
Στο πάρκινγκ τούς περιμένει ένα γκρι Honda Civic. Με αυτό είχαν πάει στο Starbucks, όπως έδειξαν οι εξωτερικές κάμερες ασφαλείας, δέκα λεπτά πριν φτάσει ο Μπόμπι. Περίμεναν μέσα σε αυτό.
Τον 40χρονο Χαράλαμπο Θεολόγου. Τον διαβόητο «Bobby the Greek» στους κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά. Εκείνη την ώρα, ο «Μπόμπι ο Ελληνας» φτάνει με μια θηριώδη αλεξίσφαιρη Cadillac Escalade στο πάρκινγκ ενός καφέ Starbucks στην οδό Voie de Dessert South 4630, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 440. Πολυσύχναστο σημείο, το καφέ βρίσκεται δίπλα σε ένα εστιατόριο για σούσι και απέναντί τους είναι ένα McDonalds.
Ο Θεολόγου κατεβαίνει από το αυτοκίνητο μαζί με έναν 45χρονο, τον Ηλία Χατζή, δεξί του χέρι στις «δουλειές». Οι δύο άνδρες μπαίνουν στο καφέ και κατευθύνονται στο βάθος. Σε ένα τραπεζάκι τούς περιμένει ένα τρίτο άτομο. Κάθονται, πίνουν καφέ και συζητούν. Υπάρχουν ακόμα 14-15 πελάτες σε διάφορα τραπέζια. Δύο εξ αυτών μοναχικοί.
Ηξεραν πού κάθεταιΣτις 10.35 ακριβώς, δύο άγνωστοι άνδρες μπαίνουν στο καφέ. Φορούν μπλε και γκρι φούτερ με κουκούλες. Και δείχνουν ότι ξέρουν τι και ποιους θέλουν. Παρακάμπτοντας μια πινακίδα που γράφει «Προσοχή, βρεγμένο πάτωμα», επιταχύνουν ξαφνικά το βήμα τους, όπως δείχνει βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, και ορμούν προς το τραπέζι στο πίσω δεξιά μέρος όπου κάθονται ο Θεολόγου και η παρέα του. Φτάνουν και χωρίς καθυστέρηση ανοίγουν πυρ εναντίον τους, μέχρι που εκείνοι πέφτουν στο πάτωμα.
Δείτε τη στιγμή της δολοφονίας του «Bobby the Greek»
Ο Θεολόγου μπρούμυτα. Ακολουθεί χάος. Πανικόβλητοι πελάτες και προσωπικό προσπαθούν να κρυφτούν όπου μπορούν, κάτω από τα τραπέζια, τον κεντρικό πάγκο και εκείνον του μπαρ. Αλλά οι δράστες δεν ασχολούνται με κανέναν άλλο. Εχοντας «αδειάσει» στον Θεολόγου και τους άλλους δύο άνδρες τις σφαίρες τους, εξαφανίζονται. Το όλο σκηνικό διαρκεί 15 δευτερόλεπτα.
Στο πάρκινγκ τούς περιμένει ένα γκρι Honda Civic. Με αυτό είχαν πάει στο Starbucks, όπως έδειξαν οι εξωτερικές κάμερες ασφαλείας, δέκα λεπτά πριν φτάσει ο Μπόμπι. Περίμεναν μέσα σε αυτό.
Aστυνομία και νοσοκομειακά φτάνουν αστραπιαία στο σημείο. Ενας άνδρας ήδη προσπαθεί με ΚΑΡΠΑ να κρατήσει στη ζωή τον Θεολόγου. Μάταια. Οι άλλοι δύο, βαριά τραυματισμένοι, μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Μετά από εξάωρο χειρουργείο ο Χατζής διαφεύγει τον κίνδυνο. Συνέρχεται και δίνει και την πρώτη κατάθεση. Για το τρίτο θύμα, οι Αρχές αρκούνται λακωνικά να αναφέρουν πως υπάρχει αισιοδοξία για την κατάστασή του. Κανένα στοιχείο της ταυτότητάς του.
Η Aστυνομία του Κεμπέκ εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό. Το όχημα διαφυγής βρίσκεται πυρπολημένο 16 ώρες μετά, χαράματα της 2ας Οκτωβρίου, σε μια μάντρα στη λεωφόρο Joliot-Curie, στην περιοχή Riviere-des-Prairies (RDP). Επιβεβαιώνει δε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν πιστόλια Glock 18, τροποποιημένα για αυτόματη χρήση και εξοπλισμένα με γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας.
Επιπλέον, η Aστυνομία του Μόντρεαλ παραδέχτηκε ότι είχε υπό στενή παρακολούθηση το τελευταίο διάστημα τον Μπόμπι. Ολόκληρη ομάδα μάλιστα είχε αφιερωθεί στο έργο. Τοπικά μέσα του Κεμπέκ, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ανέφεραν ότι την ώρα της δολοφονικής επίθεσης ένας αστυνομικός με πολιτικά καθόταν σε ένα τραπέζι του Starbucks παρακολουθώντας τον Θεολόγου και την παρέα του. Ηταν ο ένας από τους δύο μοναχικούς πελάτες και εκείνος που έκανε αμέσως ΚΑΡΠΑ στον Μπόμπι μήπως και τον σώσει. Ο άλλος μοναχικός πελάτης -όπως θεωρεί σίγουρο η Aστυνομία- ήταν συνεργάτης των δολοφόνων. Τους ενημέρωνε για τα πάντα, γι’ αυτό και εκείνοι ήξεραν πού να κατευθυνθούν μπαίνοντας στο καφέ.
Ακόμη, τη μοιραία εκείνη μέρα, όπως και τις προηγούμενες, ο Θεολόγου παρακολουθούνταν από πέντε αυτοκίνητα της Aστυνομίας με δέκα άνδρες, συν έναν αξιωματικό-συντονιστή. Το ένα από αυτά, με δύο αστυνομικούς, ήταν στο πάρκινγκ του καφέ. Προφανώς και δεν θα έμπλεκαν στην ένοπλη επιχείρηση. Αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν παντελώς ανενόχλητοι. Παραμένουν ασύλληπτοι. Υπάρχουν ερωτήματα που οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν.
Υπήρξε και συνέχεια. Λίγες ώρες μετά, ένα όχημα βρέθηκε πυρπολημένο στην είσοδο ενός σπιτιού στην οδό Μεριντιάν, στην περιοχή Κέρκλαντ του Μόντρεαλ. Οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι οι εμπρηστές στόχευαν το αυτοκίνητο του Θεολόγου. Αλλά έκαναν λάθος.
Εμπορευόταν ναρκωτικά. Ενορχήστρωνε σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων αυτών στο Λαβάλ, με στόχους κυρίως μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις. Αλλά ήταν και μεσολαβητής σε τέτοια συμβόλαια, σε συνεργασία με άλλες συμμορίες, με τις οποίες είχε καλή επαφή. Κάπου εκεί ίσως έχασε τον έλεγχο, κάποιους από το ευρύτερο κύκλωμα έθιξε ή εκείνοι θεώρησαν ότι τους έθιξε τα συμφέροντα, κάποια «δουλειά» μπορεί κάπου να «στράβωσε». Στο μέλλον λογικά θα προκύψουν οι αλήθειες που κρύβονται πίσω από την εκτέλεσή του.
Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, πέραν της δικής του ομάδας, δεν συνδεόταν αποκλειστικά με κάποια άλλη, αλλά είχε -συνήθως καλές- σχέσεις με όλες. Ηταν ο «βασιλιάς του Λαβάλ». «Το κονίαμα ανάμεσα στα τούβλα» που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες εγκληματικές οργανώσεις στο Μόντρεαλ και το Λαβάλ. Ηταν το τέλειο παράδειγμα αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ διαφορετικών ομάδων συμμοριών. Τα πήγαινε καλά με όλους. Μπορούσε επίσης να ηρεμήσει τα πράγματα.
Σύμμαχος της ομάδας Arab Power, από τις βιαιότερες σήμερα συμμορίες του Μόντρεαλ. Οπως και των Rolling 90s, μια άλλη «ανερχόμενη» συμμορία, με πολύ στενή σχέση με τον πανίσχυρο Μάρκενς Βίλμε, καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία, το 2019, ενός κορυφαίου μέλους των Ontario Hells Angel (Ο-HAMC), του Μίκαελ Σούλντε. Γεγονός που οδήγησε τον Μπόμπι σε ρήξη με τους O-HAMC, ενώ μέχρι τότε ήταν στενός σύμμαχός τους. Σε αυτή την τελευταία συμμορία στράφηκαν αρχικά και οι έρευνες των Αρχών.
Οτι τον «καθάρισαν» τα πρώην «αδέρφια» του. Ευλόγως, γιατί τρεις ημέρες μετά την εκτέλεση του Μπόμπι, ο Βίλμε δέχτηκε επίθεση, 20 πλήγματα με μαχαίρι από συγκρατούμενό του σε φυλακή του Οντάριο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μια σαφής απάντηση στο ερώτημα της Aστυνομίας, αν θα υπάρξει συνέχεια στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο οργανωμένο έγκλημα του Μόντρεαλ.
Γιατί στο Μόντρεαλ, εδώ και ένα διάστημα, υπάρχει κενό αρχηγού. Τον περασμένο Ιούνιο σε μια μεγάλη επιχείρηση, το «project Alliance», συνελήφθη -μαζί με πολλά πρωτοπαλίκαρά του- ο Λεονάρντο Ριτσούτο με βαριές κατηγορίες. Φόνο, εκβιασμούς, τον μισό ποινικό κώδικα να έπεται. Γιος του άλλοτε θρύλου της μαφίας του Μόντρεαλ, Βίτο Ριτσούτο (πέθανε το 2013). Θεωρείται ο πιο ισχυρός, αλλά όχι ο αδιαφιλονίκητος νέος «ηγέτης»-διάδοχος. Ετσι, οι διεκδικητές παραμένουν πολλοί και με τις συμμορίες τους παίρνουν θέση στην εσωτερική σκακιέρα της μαφίας. Ανάμεσά τους ήταν και ο «Μπόμπι ο Ελληνας».
Η Aστυνομία πιστεύει ότι εκεί βρίσκεται το κλειδί του μυστηρίου. Και φοβάται ότι θα υπάρξει συνέχεια στον κύκλο του αίματος. Σύμφωνα με την «Guardian», ο Βαλεντίν Περέντα, επίκουρος καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, θεωρεί ότι πιθανότατα έχει υπάρξει απώλεια δομής και ελέγχου εντός του οργανωμένου εγκλήματος στη μεγαλούπολη, απόρροια των συλλήψεων του Ιουνίου. «Η σύλληψη του υιού Ριτσούτο ήταν το τελευταίο “καρφί στο φέρετρο” για τη μαφία του Μόντρεαλ. Εχει αφήσει ένα κενό που οι νεότερες συμμορίες προσπαθούν να καλύψουν. Η εκτέλεση του Μπόμπι είναι ένδειξη μιας ασταθούς, ρευστής κατάστασης. Υπάρχει αυτή η πληθώρα μικρών, όχι πολύ καλά οργανωμένων συμμοριών, που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο», δήλωσε.
Εναν χρόνο αργότερα, ο Θεολόγου και τέσσερις άλλοι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παλαιότερη επίθεση, το 2004, σε οδηγό ταξί, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι κώματος επειδή χρωστούσε χρήματα σε έναν τοκογλύφο. Ο Μπόμπι δήλωσε ένοχος για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης στην έρευνα και καταδικάστηκε σε 15μηνη φυλάκιση. Το 2009 συνελήφθη ξανά για διακίνηση ναρκωτικών σε σταθμούς του μετρό, στο κέντρο και το νοτιοδυτικό τμήμα του Μόντρεαλ.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2010 δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, συνωμοσίας και κατοχή πυροβόλου όπλου. Καταδικάστηκε σε 5ετή φυλάκιση. Οι ποινές των τριών υποθέσεων τελικά συγχωνεύτηκαν και στις 23 Απριλίου 2013 ο Μπόμπι αποφυλακίστηκε υπό όρους, έχοντας εκτίσει τα 2/3 τρίτα της τελικής ποινής.
Η Aστυνομία του Κεμπέκ εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό. Το όχημα διαφυγής βρίσκεται πυρπολημένο 16 ώρες μετά, χαράματα της 2ας Οκτωβρίου, σε μια μάντρα στη λεωφόρο Joliot-Curie, στην περιοχή Riviere-des-Prairies (RDP). Επιβεβαιώνει δε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν πιστόλια Glock 18, τροποποιημένα για αυτόματη χρήση και εξοπλισμένα με γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας.
Προαναγγελθέν έγκλημαΞεκαθάρισμα λογαριασμών των συμμοριών με συμβόλαιο θανάτου από πληρωμένους δολοφόνους; Χωρίς αμφιβολία. Αλλά ταυτόχρονα και «χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος». Κατά την Aστυνομία, τους τελευταίους μήνες ο Μπόμπι είχε λάβει απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του. Πήρε μέτρα. Είχε συνεχώς μαζί του τον Χατζή.
Επιπλέον, η Aστυνομία του Μόντρεαλ παραδέχτηκε ότι είχε υπό στενή παρακολούθηση το τελευταίο διάστημα τον Μπόμπι. Ολόκληρη ομάδα μάλιστα είχε αφιερωθεί στο έργο. Τοπικά μέσα του Κεμπέκ, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ανέφεραν ότι την ώρα της δολοφονικής επίθεσης ένας αστυνομικός με πολιτικά καθόταν σε ένα τραπέζι του Starbucks παρακολουθώντας τον Θεολόγου και την παρέα του. Ηταν ο ένας από τους δύο μοναχικούς πελάτες και εκείνος που έκανε αμέσως ΚΑΡΠΑ στον Μπόμπι μήπως και τον σώσει. Ο άλλος μοναχικός πελάτης -όπως θεωρεί σίγουρο η Aστυνομία- ήταν συνεργάτης των δολοφόνων. Τους ενημέρωνε για τα πάντα, γι’ αυτό και εκείνοι ήξεραν πού να κατευθυνθούν μπαίνοντας στο καφέ.
Ακόμη, τη μοιραία εκείνη μέρα, όπως και τις προηγούμενες, ο Θεολόγου παρακολουθούνταν από πέντε αυτοκίνητα της Aστυνομίας με δέκα άνδρες, συν έναν αξιωματικό-συντονιστή. Το ένα από αυτά, με δύο αστυνομικούς, ήταν στο πάρκινγκ του καφέ. Προφανώς και δεν θα έμπλεκαν στην ένοπλη επιχείρηση. Αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν παντελώς ανενόχλητοι. Παραμένουν ασύλληπτοι. Υπάρχουν ερωτήματα που οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν.
Οι προειδοποιήσειςΥπήρχαν επιπλέον και άμεσες «προειδοποιήσεις». Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, τρεις μόλις ημέρες πριν τη δολοφονία του Μπόμπι, η πρώην σύζυγός του οδηγούσε, έχοντας μαζί τα παιδιά της, ένα όχημα που παλαιότερα ανήκε σε εκείνον. Ενα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά της κάθετα και της έκλεισε τον δρόμο. Δύο ένοπλοι βγήκαν και πλησίασαν το όχημα, αλλά όταν είδαν τη γυναίκα στη θέση του οδηγού και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα απέφυγαν να πυροβολήσουν και εξαφανίστηκαν.
Υπήρξε και συνέχεια. Λίγες ώρες μετά, ένα όχημα βρέθηκε πυρπολημένο στην είσοδο ενός σπιτιού στην οδό Μεριντιάν, στην περιοχή Κέρκλαντ του Μόντρεαλ. Οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι οι εμπρηστές στόχευαν το αυτοκίνητο του Θεολόγου. Αλλά έκαναν λάθος.
Τα πρώην «αδέρφια» τουΠοιος θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Μπόμπι; Ποιος και γιατί υπέγραψε και ποιοι εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου του; Πολλοί, και πρώτοι-πρώτοι άλλες ανταγωνιστικές συμμορίες υποπτεύεται η Aστυνομία. Ολοι γνώριζαν ότι ο Θεολόγου με την ομάδα του οργάνωνε και εκτελούσε συμβόλαια για εκβιασμούς, βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς, απειλές με πυροβολισμούς, αλλά ακόμα και δολοφονίες.
Εμπορευόταν ναρκωτικά. Ενορχήστρωνε σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων αυτών στο Λαβάλ, με στόχους κυρίως μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις. Αλλά ήταν και μεσολαβητής σε τέτοια συμβόλαια, σε συνεργασία με άλλες συμμορίες, με τις οποίες είχε καλή επαφή. Κάπου εκεί ίσως έχασε τον έλεγχο, κάποιους από το ευρύτερο κύκλωμα έθιξε ή εκείνοι θεώρησαν ότι τους έθιξε τα συμφέροντα, κάποια «δουλειά» μπορεί κάπου να «στράβωσε». Στο μέλλον λογικά θα προκύψουν οι αλήθειες που κρύβονται πίσω από την εκτέλεσή του.
Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, πέραν της δικής του ομάδας, δεν συνδεόταν αποκλειστικά με κάποια άλλη, αλλά είχε -συνήθως καλές- σχέσεις με όλες. Ηταν ο «βασιλιάς του Λαβάλ». «Το κονίαμα ανάμεσα στα τούβλα» που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες εγκληματικές οργανώσεις στο Μόντρεαλ και το Λαβάλ. Ηταν το τέλειο παράδειγμα αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ διαφορετικών ομάδων συμμοριών. Τα πήγαινε καλά με όλους. Μπορούσε επίσης να ηρεμήσει τα πράγματα.
Σύμμαχος της ομάδας Arab Power, από τις βιαιότερες σήμερα συμμορίες του Μόντρεαλ. Οπως και των Rolling 90s, μια άλλη «ανερχόμενη» συμμορία, με πολύ στενή σχέση με τον πανίσχυρο Μάρκενς Βίλμε, καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία, το 2019, ενός κορυφαίου μέλους των Ontario Hells Angel (Ο-HAMC), του Μίκαελ Σούλντε. Γεγονός που οδήγησε τον Μπόμπι σε ρήξη με τους O-HAMC, ενώ μέχρι τότε ήταν στενός σύμμαχός τους. Σε αυτή την τελευταία συμμορία στράφηκαν αρχικά και οι έρευνες των Αρχών.
Οτι τον «καθάρισαν» τα πρώην «αδέρφια» του. Ευλόγως, γιατί τρεις ημέρες μετά την εκτέλεση του Μπόμπι, ο Βίλμε δέχτηκε επίθεση, 20 πλήγματα με μαχαίρι από συγκρατούμενό του σε φυλακή του Οντάριο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μια σαφής απάντηση στο ερώτημα της Aστυνομίας, αν θα υπάρξει συνέχεια στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο οργανωμένο έγκλημα του Μόντρεαλ.
«Εβλεπε» την κορυφήΟ «Μπόμπι ο Ελληνας» είχε μεγάλες φιλοδοξίες. Μέχρι να φτάσει στην κορυφή του οργανωμένου εγκλήματος, τουλάχιστον στο Μόντρεαλ. Οι οιωνοί έμοιαζαν καλοί. Η δική του συμμορία είναι οι Chomedey Greeks. Στο Chomedey, γειτονιά του Λαβάλ, υπάρχει μεγάλη κοινότητα ομογενών Ελληνοκαναδών. Ξεκίνησε τη δράση του από 20 χρόνων, το 2005. Στα 40 του είχε κατοχυρωθεί ως ένας πανίσχυρος παράγοντας της μαφίας του Μόντρεαλ. Και από τα φαβορί για να βρεθεί στην κορυφή.
Γιατί στο Μόντρεαλ, εδώ και ένα διάστημα, υπάρχει κενό αρχηγού. Τον περασμένο Ιούνιο σε μια μεγάλη επιχείρηση, το «project Alliance», συνελήφθη -μαζί με πολλά πρωτοπαλίκαρά του- ο Λεονάρντο Ριτσούτο με βαριές κατηγορίες. Φόνο, εκβιασμούς, τον μισό ποινικό κώδικα να έπεται. Γιος του άλλοτε θρύλου της μαφίας του Μόντρεαλ, Βίτο Ριτσούτο (πέθανε το 2013). Θεωρείται ο πιο ισχυρός, αλλά όχι ο αδιαφιλονίκητος νέος «ηγέτης»-διάδοχος. Ετσι, οι διεκδικητές παραμένουν πολλοί και με τις συμμορίες τους παίρνουν θέση στην εσωτερική σκακιέρα της μαφίας. Ανάμεσά τους ήταν και ο «Μπόμπι ο Ελληνας».
Η Aστυνομία πιστεύει ότι εκεί βρίσκεται το κλειδί του μυστηρίου. Και φοβάται ότι θα υπάρξει συνέχεια στον κύκλο του αίματος. Σύμφωνα με την «Guardian», ο Βαλεντίν Περέντα, επίκουρος καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, θεωρεί ότι πιθανότατα έχει υπάρξει απώλεια δομής και ελέγχου εντός του οργανωμένου εγκλήματος στη μεγαλούπολη, απόρροια των συλλήψεων του Ιουνίου. «Η σύλληψη του υιού Ριτσούτο ήταν το τελευταίο “καρφί στο φέρετρο” για τη μαφία του Μόντρεαλ. Εχει αφήσει ένα κενό που οι νεότερες συμμορίες προσπαθούν να καλύψουν. Η εκτέλεση του Μπόμπι είναι ένδειξη μιας ασταθούς, ρευστής κατάστασης. Υπάρχει αυτή η πληθώρα μικρών, όχι πολύ καλά οργανωμένων συμμοριών, που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο», δήλωσε.
Βίος και πολιτείαΟ Θεολόγου συνδέθηκε επίσημα για πρώτη φορά με εγκληματική δραστηριότητα το 2005, όταν η Aστυνομία του Μόντρεαλ τον συνέλαβε μαζί με άλλα έξι άτομα για διακίνηση ναρκωτικών. Δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε μόλις δύο χρόνια φυλάκισης.
Εναν χρόνο αργότερα, ο Θεολόγου και τέσσερις άλλοι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παλαιότερη επίθεση, το 2004, σε οδηγό ταξί, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι κώματος επειδή χρωστούσε χρήματα σε έναν τοκογλύφο. Ο Μπόμπι δήλωσε ένοχος για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης στην έρευνα και καταδικάστηκε σε 15μηνη φυλάκιση. Το 2009 συνελήφθη ξανά για διακίνηση ναρκωτικών σε σταθμούς του μετρό, στο κέντρο και το νοτιοδυτικό τμήμα του Μόντρεαλ.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2010 δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, συνωμοσίας και κατοχή πυροβόλου όπλου. Καταδικάστηκε σε 5ετή φυλάκιση. Οι ποινές των τριών υποθέσεων τελικά συγχωνεύτηκαν και στις 23 Απριλίου 2013 ο Μπόμπι αποφυλακίστηκε υπό όρους, έχοντας εκτίσει τα 2/3 τρίτα της τελικής ποινής.
«Μου είπε ότι θα άλλαζε»Ενας καθηγητής του στο ιδιωτικό λύκειο που φοίτησε ο Μπόμπι, ο Τζέιμς Γουότς, δήλωσε στο Global News ότι παλεύει με τη θλίψη αφότου έμαθε για τη δολοφονία του. Τον θυμάται ως έναν ενεργητικό και πολλά υποσχόμενο μαθητή. Γεμάτο ζωή: «Σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε κάνει στη ζωή του αν ακολουθούσε καλύτερες επιλογές», πρόσθεσε. Τον είχε ξαναδεί πριν δέκα χρόνια, όταν ο Θεολόγου παραβρέθηκε στην αποφοίτηση ενός συγγενή του. Είχαν προηγηθεί οι πρώτες συλλήψεις του. «Μου είπε ότι θα άλλαζε τη ζωή του και τον πίστεψα πραγματικά», είπε ο Γουότς. Αλλά δεν τήρησε τον λόγο του...
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα