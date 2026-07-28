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Ταχύπλοο τυλίχτηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στη Μονεμβασιά, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
ΕΛΛΑΔΑ
Ταχύπλοο Λιμενικό Φωτιά Βύθιση Μονεμβασιά

Ταχύπλοο τυλίχτηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στη Μονεμβασιά, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του

Ταχύπλοο τυλίχτηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στη Μονεμβασιά, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
Στη βύθιση ταχύπλοου σκάφους οδήγησε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς.

Στο σημείο έσπευσε σωστικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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