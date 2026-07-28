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Προφυλακισμένη θα παραμείνει η ασκούμενη στο ΝΑΤΟ που θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας
ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑΤΟ κατασκοπεία Προφυλάκιση Βέλγιο Εγκληματική οργάνωση

Προφυλακισμένη θα παραμείνει η ασκούμενη στο ΝΑΤΟ που θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας

Η γυναίκα, Καναδή κινεζικής καταγωγής, θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό χώρας που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Έκανε την πρακτική της άσκηση στο Βέλγιο

Προφυλακισμένη θα παραμείνει η ασκούμενη στο ΝΑΤΟ που θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας
Μία ασκούμενη σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ που θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας εντός της αμυντικής συμμαχίας, θα παραμείνει προς το παρόν προφυλακισμένη μετά από δικαστική απόφαση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Βελγίου.

Η γυναίκα, μια Καναδή κινεζικής καταγωγής, θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό χώρας που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί, έκανε την πρακτική της άσκηση στο Ανώτατο Αρχηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE), το στρατηγικό στρατιωτικό αρχηγείο της Συμμαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, στην πόλη Μονς του Βελγίου.



Συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, ενώ έγιναν έρευνες στον χώρο εργασίας της και στο διαμέρισμά της. Η ύποπτη είχε ήδη τραβήξει την προσοχή των υπηρεσιών ασφαλείας του SHAPE.

Το γραφείο της εισαγγελίας ανέφερε ότι η κατηγορούμενη μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Σε διαφορετική περίπτωση θα της ζητηθεί να εμφανίζεται πριν το δικαστήριο μία φορά τον μήνα για τους τρεις πρώτους μήνες, ενώ στη συνέχεια θα επανεξετάζεται κάθε δύο μήνες.

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Η κατηγορουμένη μπορεί να ασκήσει περαιτέρω έφεση κατά οποιασδήποτε απόφασης του αρμόδιου τμήματος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

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