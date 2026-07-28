Προφυλακισμένη θα παραμείνει η ασκούμενη στο ΝΑΤΟ που θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας

Η γυναίκα, Καναδή κινεζικής καταγωγής, θεωρείται ύποπτη για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό χώρας που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Έκανε την πρακτική της άσκηση στο Βέλγιο