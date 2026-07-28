Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 8 συλληφθέντες για τη συμμορία στο Ηράκλειο, διώκονται για 13 αδικήματα
Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 8 συλληφθέντες για τη συμμορία στο Ηράκλειο, διώκονται για 13 αδικήματα
Όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν – κατά περίπτωση – τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατ’ εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρευματοκλοπή
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση των οκτώ συλληφθέντων μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου στην Κρήτη, καθώς η αρχική κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης δεν υφίσταται πλέον και η υπόθεση αφορά σύσταση συμμορίας.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σε βάρος των οκτώ ανδρών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα, τα οποία αφορούν τόσο το σύνολο των κατηγορουμένων όσο και τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τα στοιχεία της δικογραφίας.
Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμοί, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με επιδοτήσεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών το μεσημέρι της Τρίτης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή στις 12:00 και, λόγω του όγκου της υπόθεσης, δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και το Σάββατο.
Από την πλευρά των κατηγορουμένων, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι πελάτες τους αρνούνται το σύνολο των αποδιδόμενων πράξεων και θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον του ανακριτή.
Οι δικηγόροι κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα ογκώδη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.
Η υπόθεση αφορά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, στον νότιο τομέα του νομού, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
Αρχικά, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση είχε παρουσιαστεί ως εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παράνομες ενέργειες που σχετίζονταν με οικονομικές απάτες. Ωστόσο, μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η κατηγορία που αφορά την οργάνωση διαφοροποιήθηκε και πλέον γίνεται λόγος για σύσταση συμμορίας.
Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονταν να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Οι υπόλοιποι τέσσερις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.
Η έρευνα των Αρχών βασίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε μεγάλο αριθμό στοιχείων, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 20 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν αναφέρει περιστατικά ζωοκλοπών, καταπατήσεων, εκβιασμών και άλλων παράνομων ενεργειών.
Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν ευρήματα από προηγούμενες έρευνες για αντίστοιχες υποθέσεις σε Αμάρι Ρεθύμνου και Κίσσαμο Χανίων. Από τη συνεκτίμηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις Αρχές, προέκυψαν ενδείξεις για πιθανές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων.
Η υπόθεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, με τις διωκτικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της δικογραφίας.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σε βάρος των οκτώ ανδρών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα, τα οποία αφορούν τόσο το σύνολο των κατηγορουμένων όσο και τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τα στοιχεία της δικογραφίας.
Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμοί, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με επιδοτήσεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών το μεσημέρι της Τρίτης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή στις 12:00 και, λόγω του όγκου της υπόθεσης, δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και το Σάββατο.
Ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν
Από την πλευρά των κατηγορουμένων, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι πελάτες τους αρνούνται το σύνολο των αποδιδόμενων πράξεων και θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον του ανακριτή.
Οι δικηγόροι κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα ογκώδη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.
Η υπόθεση αφορά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, στον νότιο τομέα του νομού, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας
Αρχικά, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση είχε παρουσιαστεί ως εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παράνομες ενέργειες που σχετίζονταν με οικονομικές απάτες. Ωστόσο, μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η κατηγορία που αφορά την οργάνωση διαφοροποιήθηκε και πλέον γίνεται λόγος για σύσταση συμμορίας.
Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονταν να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Οι υπόλοιποι τέσσερις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.
Η έρευνα των Αρχών βασίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε μεγάλο αριθμό στοιχείων, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 20 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν αναφέρει περιστατικά ζωοκλοπών, καταπατήσεων, εκβιασμών και άλλων παράνομων ενεργειών.
Πάνω από 20 καταθέσεις κατοίκων
Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν ευρήματα από προηγούμενες έρευνες για αντίστοιχες υποθέσεις σε Αμάρι Ρεθύμνου και Κίσσαμο Χανίων. Από τη συνεκτίμηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις Αρχές, προέκυψαν ενδείξεις για πιθανές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων.
Η υπόθεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, με τις διωκτικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της δικογραφίας.
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