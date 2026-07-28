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«Θετική και παραγωγική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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«Θετική και παραγωγική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου

Παρόντες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά και ο Στιβ Γουίτκοφ - Χωρίς δημοσιογράφους η συνάντηση των δύο ηγετών, όπως και αυτή του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι

«Θετική και παραγωγική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου
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Ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, την Τρίτη στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Σε σχόλιό της στο X η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επισήμανε ότι η συνάντηση ήταν «θετική και παραγωγική».

Με τον ίδιο τρόπο χαρακτήρισε και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από αυτή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Και η συνάντηση με τον Ζελένσκι ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

Αργότερα σε δηλώσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως «ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ» και επικεντρώθηκε στον «κοινό στόχο» να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

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«Θετική και παραγωγική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου
«Θετική και παραγωγική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου
«Θετική και παραγωγική» η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου


Στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου ήταν ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η όγδοη συνολικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Κοντά σε αυτές υπάρχουν φυσικά και πολλές δεκάδες τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδεχομένως να είναι και περισσότερο ουσιαστικές από τις συναντήσεις δια ζώσης.

Η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί σε περιφερειακά ζητήματα και ιδίως στο Ιράν, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον λέει ότι θέλει να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμενόταν επίσης ότι θα είναι η κατάσταση στη Γάζα και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για την επανεκλογή του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.
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