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Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Πυρκαγιές

Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία

Οι Ισπανοί πυροσβέστες σημειώνουν πρόοδο σήμερα στη μάχη τους κατά της πυρκαγιάς

Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία
Η εντολή εκκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστίλης και Λεόν που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας, ήρθη σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μέτρο ισχύει από τις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και «σημαίνει ότι η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους μπορεί να ξεκινήσει», διευκρίνισε το υπουργείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε σημείο ελέγχου της ισπανικής χωροφυλακής Guardia Civil ακριβώς πριν από την Τσαπινέρια, προς την κατεύθυνση της Νάβας ντελ Ρέι, δύο πόλεις που εκκενώθηκαν πλήρως πριν από μερικές ημέρες, ουρά αυτοκινήτων σχηματίστηκε γρήγορα μετά την ανακοίνωση των αρχών για το τέλος των περιορισμών, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.


Οι Ισπανοί πυροσβέστες σημειώνουν πρόοδο σήμερα στη μάχη τους κατά της πυρκαγιάς παρά την επίφοβη άφιξη νοτίου ανέμου, οι ριπές του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική εφαρμογή «Windy».

Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λαίλαπας, που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών «σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες» επέτρεψε να αντιστραφεί η τάση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

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Αυτό μας επιτρέπει «να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στη μάχη κατά την πυρκαγιών αυτών», πρόσθεσε.



Είναι «η πιο σημαντική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Στο δυτικό τμήμα της χώρας, πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου ενώ τουλάχιστον 70.000 στρέμματα έχουν ήδη γίνει στάχτη.

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