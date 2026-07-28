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Μπλέξιμο με τη μεταγραφή του Χεζόνια στο Κλίβελαντ, δε δίνει το τελικό ok η Ρεάλ Μαδρίτης
SPORTS
Μάριο Χεζόνια Κλίβελαντ Καβαλίερς Ρεάλ Μαδρίτης NBA

Μπλέξιμο με τη μεταγραφή του Χεζόνια στο Κλίβελαντ, δε δίνει το τελικό ok η Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Καβαλίερς προσπαθούν να κλείσουν το ζήτημα αλλά η «Βασίλισσα» βάζει προς το παρόν «φρένο»

Μπλέξιμο με τη μεταγραφή του Χεζόνια στο Κλίβελαντ, δε δίνει το τελικό ok η Ρεάλ Μαδρίτης
Δεδομένη θεωρούσαν οι περισσότεροι τη μεταγραφή του Μάριο Χεζόνια στο Κλίβελαντ αλλά προς το παρόν η Ρεάλ Μαδρίτης δε δίνει το τελικό ok. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Καβαλίερς δεν έχουν αποσπάσει ακόμα την υπογραφή του Κροάτη σούπερ σταρ. 

Ο λόγος είναι πως αν και ο παίκτης είχε όρο για να φύγει για το NBA έως και τις 20 του μήνα και υπήρχε το περιθώριο έως και τις 26 Ιουλίου, το διάστημα εκείνο δεν υπήρχε συμφωνία. 

Η Ρεάλ πατά πάνω σε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας που έχει με τον Χεζόνια και προς το παρόν δε δίνει το τελικό ok για να επιστρέψει ο παίκτης μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ. 

Ο Στάιν αναφέρει πως υπάρχει αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την προσθήκη του Κροάτη σταρ στο ρόστερ του Κλίβελαντ. 

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