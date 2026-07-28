Μπλέξιμο με τη μεταγραφή του Χεζόνια στο Κλίβελαντ, δε δίνει το τελικό ok η Ρεάλ Μαδρίτης
Μπλέξιμο με τη μεταγραφή του Χεζόνια στο Κλίβελαντ, δε δίνει το τελικό ok η Ρεάλ Μαδρίτης
Οι Καβαλίερς προσπαθούν να κλείσουν το ζήτημα αλλά η «Βασίλισσα» βάζει προς το παρόν «φρένο»
Δεδομένη θεωρούσαν οι περισσότεροι τη μεταγραφή του Μάριο Χεζόνια στο Κλίβελαντ αλλά προς το παρόν η Ρεάλ Μαδρίτης δε δίνει το τελικό ok.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Καβαλίερς δεν έχουν αποσπάσει ακόμα την υπογραφή του Κροάτη σούπερ σταρ.
Ο λόγος είναι πως αν και ο παίκτης είχε όρο για να φύγει για το NBA έως και τις 20 του μήνα και υπήρχε το περιθώριο έως και τις 26 Ιουλίου, το διάστημα εκείνο δεν υπήρχε συμφωνία.
Η Ρεάλ πατά πάνω σε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας που έχει με τον Χεζόνια και προς το παρόν δε δίνει το τελικό ok για να επιστρέψει ο παίκτης μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.
Ο Στάιν αναφέρει πως υπάρχει αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την προσθήκη του Κροάτη σταρ στο ρόστερ του Κλίβελαντ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Καβαλίερς δεν έχουν αποσπάσει ακόμα την υπογραφή του Κροάτη σούπερ σταρ.
Ο λόγος είναι πως αν και ο παίκτης είχε όρο για να φύγει για το NBA έως και τις 20 του μήνα και υπήρχε το περιθώριο έως και τις 26 Ιουλίου, το διάστημα εκείνο δεν υπήρχε συμφωνία.
Η Ρεάλ πατά πάνω σε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας που έχει με τον Χεζόνια και προς το παρόν δε δίνει το τελικό ok για να επιστρέψει ο παίκτης μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.
Ο Στάιν αναφέρει πως υπάρχει αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την προσθήκη του Κροάτη σταρ στο ρόστερ του Κλίβελαντ.
The Cavs and other teams have been pursuing Hezonja this offseason in hopes of capitalizing on a July 20 NBA out in his Real Madrid pact.— Marc Stein (@TheSteinLine) July 28, 2026
The Spanish giants have reportedly pushed back on releasing the Croatian forward since he did not have his NBA team lined up until July 26. https://t.co/G5Mj9aX2zT
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