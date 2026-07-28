Στη φυλακή παράνομος μετανάστης που προσπάθησε το 2025 να κάψει σχολείο στη Βρετανία, βρήκαν πάνω του τσεκούρι και μαχαίρι, βίντεο

Ο Ντουκ Ντενγκ συνελήφθη τον Άυγουστο του 2025 έξω από την Edgar Wood Academy στο Μάντσεστερ, όταν εργαζόμενος ειδοποίησε την αστυνομία βλέποντας έναν άνδρα να κινείται ύποπτα κρατώντας δοχείο με καύσιμο





Ο Ντουκ Ντενγκ συνελήφθη στις 8 Αυγούστου 2025 έξω από την Edgar Wood Academy στο Μίντλετον του Μάντσεστερ, αφού εργαζόμενος που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία βλέποντας έναν άνδρα να κινείται ύποπτα κρατώντας δοχείο με καύσιμο και έχοντας σφυρί περασμένο στη ζώνη του.







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Both Douk Deng was disarmed by local response officers after a school staff member at Edgar Wood Academy called us to report a suspicious man on school grounds on 6 August 2025.



Officers bravely detained him after finding him with a knife, a hammer, and a hatchet.



The incident… pic.twitter.com/rxPc6xCmlV — bodycam (@ukstreetbodycam) July 28, 2026

Βρέθηκε με τσεκούρι, μαχαίρι και βενζίνη Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 21χρονο ενώ απομακρυνόταν από το σχολείο. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα δοχείο με περίπου μισό λίτρο βενζίνης, ένα τσεκούρι, ένα σφυρί και ένα μαχαίρι κουζίνας με λάμα επτά ιντσών.



Η εισαγγελική αρχή υποστήριξε ενώπιον του Δικαστηρίου του Μάντσεστερ ότι ο κατηγορούμενος είχε πρόθεση να πυρπολήσει το σχολικό συγκρότημα.



Μέρος από το... οπλοστάσιο που είχε πάνω του ο συλληφθείς Κλείσιμο



Όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη, δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν σχολείο. Μία ημέρα νωρίτερα είχε μεταβεί στο Holy Family Roman Catholic and Church of England College, όπου περιφερόταν στην είσοδο και κοιτούσε μέσα από τα παράθυρα.



Όταν εργάτης τον πλησίασε, ο Ντενγκ έδειξε το έμβλημα του σχολείου και είπε τη λέξη «μωρό» («baby»). Στη συνέχεια εκνευρίστηκε, προκάλεσε ζημιές στο θυροτηλέφωνο και αποχώρησε όταν ενημερώθηκε η αστυνομία. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό επιχειρηματικό πάρκο να πετά γλάστρες στο έδαφος.



«Ήθελε να τραβήξει την προσοχή» Ο 21χρονος είχε δει την αίτησή του για άσυλο να απορρίπτεται τρεις φορές και, σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε απογοητευτεί έντονα από την εκκρεμότητα του μεταναστευτικού του καθεστώτος.



Σε φυλάκιση δύο ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ένας 21χρονος απορριφθείς αιτών άσυλο από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη έξω από σχολείο έχοντας στην κατοχή του τσεκούρι, σφυρί, μαχαίρι και δοχείο με βενζίνη, με τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίζουν ότι σκόπευε να βάλει φωτιά στο κτίριο.Ο Ντουκ Ντενγκ συνελήφθη στις 8 Αυγούστου 2025 έξω από την Edgar Wood Academy στο Μίντλετον του Μάντσεστερ, αφού εργαζόμενος που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία βλέποντας έναν άνδρα να κινείται ύποπτα κρατώντας δοχείο με καύσιμο και έχοντας σφυρί περασμένο στη ζώνη του.Το σχολείο ήταν κλειστό λόγω των θερινών διακοπών και θα άνοιγε ξανά τον επόμενο μήνα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 21χρονο ενώ απομακρυνόταν από το σχολείο. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα δοχείο με περίπου μισό λίτρο βενζίνης, ένα τσεκούρι, ένα σφυρί και ένα μαχαίρι κουζίνας με λάμα επτά ιντσών.Η εισαγγελική αρχή υποστήριξε ενώπιον του Δικαστηρίου του Μάντσεστερ ότι ο κατηγορούμενος είχε πρόθεση να πυρπολήσει το σχολικό συγκρότημα.Όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη, δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν σχολείο. Μία ημέρα νωρίτερα είχε μεταβεί στο Holy Family Roman Catholic and Church of England College, όπου περιφερόταν στην είσοδο και κοιτούσε μέσα από τα παράθυρα.Όταν εργάτης τον πλησίασε, ο Ντενγκ έδειξε το έμβλημα του σχολείου και είπε τη λέξη «μωρό» («baby»). Στη συνέχεια εκνευρίστηκε, προκάλεσε ζημιές στο θυροτηλέφωνο και αποχώρησε όταν ενημερώθηκε η αστυνομία. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό επιχειρηματικό πάρκο να πετά γλάστρες στο έδαφος.Ο 21χρονος είχε δει την αίτησή του για άσυλο να απορρίπτεται τρεις φορές και, σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε απογοητευτεί έντονα από την εκκρεμότητα του μεταναστευτικού του καθεστώτος.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση απόγνωσης. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, είχε διαφύγει από το Νότιο Σουδάν υπό δραματικές συνθήκες, επιθυμούσε να εργαστεί για να στηρίξει τη σύζυγο και το παιδί του και πίστευε ότι οι Αρχές δεν τον άκουγαν ούτε του παρείχαν βοήθεια.



Όπως υποστήριξε, ο πελάτης της θεωρούσε λανθασμένα ότι το σχολείο ήταν νοσοκομείο ή κτίριο εταιρείας και στόχος του ήταν να προκαλέσει αναστάτωση ώστε να προσελκύσει την προσοχή και να λάβει βοήθεια, όχι να επιτεθεί σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς.



Η παρατήρηση του δικαστή προς το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών Ο Ντενγκ είχε ήδη παραδεχθεί επτά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κατοχή επιθετικών όπλων σε δημόσιο χώρο και σε σχολικές εγκαταστάσεις, κατοχή μαχαιριού, πρόκληση φθορών και κατοχή εύφλεκτου υλικού με σκοπό την πρόκληση ζημιών.



Από την πλευρά της, η δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση «παράξενη», αναγνωρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε βιώσει δύσκολες και τραυματικές εμπειρίες. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν διαπίστωσε κάποια ψυχική διαταραχή.



Παράλληλα, απηύθυνε αιχμές προς το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως ο 21χρονος παρέμενε επί σχεδόν έναν χρόνο υπό κράτηση ως απορριφθείς αιτών άσυλο, δεν είχε υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεσή του.