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Οι κυανόκρανοι ανακάλυψαν τέσσερις τόνους εκρηκτικών σε εγκαταλειμμένο χωριό στο Λίβανο, σε ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Κυανόκρανοι ΟΗΕ εκρηκτικά Λίβανος Νιτρική αμμωνία Ισραηλινός στρατός

Οι κυανόκρανοι ανακάλυψαν τέσσερις τόνους εκρηκτικών σε εγκαταλειμμένο χωριό στο Λίβανο, σε ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ

Στις 4 Αυγούστου 2020, περίπου 2.750 τόνοι λιπασμάτων με βάση τη νιτρική αμμωνία, εξερράγησαν στο λιμάνι της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 220 άνθρωποι, να τραυματιστούν 6.500 και να προκληθούν τεράστιες ζημιές

Οι κυανόκρανοι ανακάλυψαν τέσσερις τόνους εκρηκτικών σε εγκαταλειμμένο χωριό στο Λίβανο, σε ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ
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Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ ανέφεραν σήμερα ότι στις αρχές Ιουλίου ανακάλυψαν σχεδόν τέσσερις τόνους εκρηκτικών υλών σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου, σε μια ζώνη υπό ισραηλινή κατοχή.

Κατά τη διάρκεια «ελέγχου ρουτίνας» κοντά στο μεθοριακό χωριό Χούλα, στις 2 Ιουλίου οι κυανόκρανοι «ανακάλυψαν 385 δοχεία που είχαν εγκαταλειφθεί σε ένα κτίριο και περιείχαν περίπου 4.000 κιλά εκρηκτικών υλών, κυρίως νιτρική αμμωνία», σύμφωνα με την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).

Ειδικοί της UNIFIL πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στον χώρο για να εξουδετερώσουν το υλικό και να εξαλείψουν τον κίνδυνο, πρόσθεσε η Δύναμη, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκαν τα εκρηκτικά.



Η Χούλα βρίσκεται στη ζώνη πλάτους 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ η οποία ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, αφού εκδιώχθηκαν οι κάτοικοί της, κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Η νιτρική αμμωνία ξυπνά οδυνηρές μνήμες στον Λίβανο.

Στις 4 Αυγούστου 2020, περίπου 2.750 τόνοι λιπασμάτων με βάση τη νιτρική αμμωνία, αποθηκευμένα στο λιμάνι της Βηρυτού, εξερράγησαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 220 άνθρωποι, να τραυματιστούν 6.500 και να προκληθούν τεράστιες ζημιές σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον Αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, όταν εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να στηρίξει την Τεχεράνη.

Οι συγκρούσεις έχουν κοπάσει από τα τέλη Ιουνίου, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ισράηλ με την κυβέρνηση του Λιβάνου, όμως η Βηρυτός καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στα χωριά των μεθορίου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ANI του Λιβάνου, αυτόν τον μήνα σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις, ισραηλινής προέλευσης, στη Χούλα. Στις 8 Ιουλίου η δημοτική αρχή του χωριού καταδίκασε «τα εγκλήματα που διαπράττει ο ισραηλινός εχθρός, καίγοντας, ανατινάζοντας και καταστρέφοντας σπίτια, δημόσια κτίρια και ιδιωτικές ιδιοκτησίες».
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