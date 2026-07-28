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Βουλγαρία: Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες στον Δούναβη, κόλλησε λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βουλγαρία Κρουαζιερόπλοιο Δούναβης

Βουλγαρία: Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες στον Δούναβη, κόλλησε λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, βίντεο

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη και «λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη», όπως υποστήριξε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας

Βουλγαρία: Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες στον Δούναβη, κόλλησε λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, βίντεο
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (28/7) κοντά στη πόλη Βίντιν της Βουλγαρίας, καθώς ένα κρουαζιερόπλοιο κόλλησε στον Δούναβη λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε οι 186 επιβάτες και τα 52 μέλη πληρώματος που μετέφερε το πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την συνοριοφυλακή.

Το κρουζιερόπλοιο «Viking Ullur» με σημαία Ελβετίας, προσάραξε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το Βιντίν. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη και «λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη», όπως υποστήριξε το υπουργείο. Για λόγους ασφαλείας, η εκκένωση γίνεται με τη βοήθεια ενός πλωτού μέσου της συνοριοφυλακής και ελπίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν πέσει η νύχτα.



Το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποιεί κρουαζιέρες μεταξύ Βουδαπέστης και Ρουμανίας. Όλοι οι επιβάτες του προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επρόκειτο να δέσει στο λιμάνι του Βιντίν για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, ενώ είχε αρχίσει ήδη να αντιμετωπίζει και έλλειψη πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εταιρεία του Viking Ullur ναύλωσε ένα άλλο σκάφος για να παραλάβει τους επιβάτες, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλγαρική αστυνομία δείχνουν επιβάτες με σωσίβια να επιβιβάζονται σε ένα πλωτό της συνοριοφυλακής, με τη βοήθεια διασωστών.

Την ώρα που η Ευρώπη βιώνει αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα φέτος το καλοκαίρι, η στάθμη του Δούναβη, ποταμού που διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, έχει πέσει τόσο χαμηλά που η ναυσιπλοΐα καθίσταται δύσκολη.
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