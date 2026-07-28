Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο, φόβοι για δεκάδες θύματα και σε εργοστάσιο

Σε ένα εμπορικό κέντρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, αλλά και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών στην Ιαπωνία για παγιδευμένους -και πολύ πιθανόν θύματα- μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι σε εμπορικό κέντρο είχαν παγιδευτεί 20 με 30 μέλη του προσωπικού που για την ώρα θεωρούνται αγνοούμενα.Τηλεοπτικά δίκτυα ήδη κάνουν λόγο για «αρκετούς θανάτους», χωρίς λεπτομέρειες.Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους πελάτες να εγκαταλείπουν με τη βοήθεια του προσωπικού το εμπορικό κέντρο, ενώ λίγοι αργότερα έγινε μια έκρηξη από άγνωστα αίτια, πιθανόν από διαρροή αερίου.Φαίνεται μάλιστα ότι η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου έγινε μετά την έκρηξη.Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 στην Ελλάδα) προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατάρρευση πεζογέφυρας, διακοπές στην ηλεκτροδότηση για χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και σε ένα μνημείο. Δεκάδες μετασεισμοί, μικρής έντασης πάντως, έχουν καταγραφεί προμηνύοντας μια δύσκολη νύχτα για χιλιάδες ανθρώπους.

Το εργοστάσιο όπου είναι αγνοούμενοι πολλοί εργαζόμενοι

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.Το δεύτερο σημείο που απασχολεί έντονα τις Αρχές είναι ένα εργοστάσιο χαρτιού στην ίδια περιφέρεια, του οποίου κατέρρευσε το φουγάρο πάνω στις εγκαταστάσεις.Δεν είναι σαφές πόσοι εργαζόμενοι μπορεί να επηρεάστηκαν από την κατάρρευση: τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «αρκετοί άνθρωποι» φέρονται να είναι αγνοούμενοι.Εν τω μεταξύ, πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων από αυτά, ανέφερε το κρατικό δίκτυο NHK.Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.