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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, και ένα ελικόπτερο
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (28/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026
UPD:
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