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Σε 14 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, υπέκυψε μια ακόμη εγκαυματίας, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Ανδαλουσία Πυρκαγιά Νεκροί Εγκαυματίες

Σε 14 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, υπέκυψε μια ακόμη εγκαυματίας, βίντεο

Δεν έχει ανακοινωθεί η εθνικότητα της γυναίκας που κατέληξε σε νοσοκομείο της Σεβίλλης, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός της

Σε 14 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, υπέκυψε μια ακόμη εγκαυματίας, βίντεο
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Μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία (νότια), ήταν η πιο φονική των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Ισπανία.

Δεν έχει ανακοινωθεί η εθνικότητα της γυναίκας που κατέληξε σε νοσοκομείο της Σεβίλλης. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός της.

Η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος εθνικής οδού στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία, με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους.


Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, οι περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο.


Κλείσιμο
Τις τελευταίες ημέρες, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η οποία προειδοποίησε για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς.
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