Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός



«Περπατούσε όλη τη νύχτα»



Ο 22χρονος «γνώριζε τον ανιψιό»

Οι δύο νεαροί «έφυγαν μαζί» και μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο «κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει». Ο 22χρονος «στη θάλασσα, κάποια διαστήματακαι επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα. Για αυτό και στην Καλαμάτα έφτασε την επόμενη μέρα. Περπατούσε όλη τη νύχτα».Ο κ. Λυκούδης είπε πως ο 22χρονος γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που ήταν μπροστά στη δολοφονία. «Έτσι πήγε για πρώτη φορά στην Φοινικούντα. Ήτανο ανιψιός. Όταν τον Αύγουστο του είπε αν μπορεί να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ χωρίς να πληρώσει του είπε ναι». Σε ερώτηση για το αν ο 22χρονος διατήρησε σχέσεις με τον ανιψιό ο δικηγόρος απάντησε «όχι» και υποστήριξε πως ο εντολέας του «δεν είπε τι του είχε κάνει ο θείος του εκείνο το καλοκαίρι διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό».Σε ερώτηση για το αν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος, ο 22χρονος «ήταν κατηγορηματικός πως δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Δεν μου άφησε περιθώρια. Τον έβαλα να πει την ιστορία 15 φορές».