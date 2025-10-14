Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός
Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός
Ο 22χρονος παραδόθηκε σήμερα στην ΕΛΑΣ και λίγο αργότερα συνελήφθη και ο φερόμενος ως δράστης
Συνελήφθη ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Πρόκειται για έναν 22χρονο φίλο του νεαρού που παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι ήταν ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης.
Ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, Χαράλαμπος Λυκούδης, είπε πως ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ υποστήριξε πως ο νεαρός είχε εκβιάσει τον 68χρονο για να του δώσει χρήματα «γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Μάλιστα, ο δικηγόρος είπε πως ο 22χρονος γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως ο δεύτερος θα μεταβεί στη ΓΑΔΑ για αναγνώριση του συνεργού της δολοφονίας.
«Ο εντολέας μου σε μία οικογενειακή διένεξη αποχωρεί από το σπίτι τέλος Αυγούστου. Είναι ένα παιδί 22 ετών στο δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα -έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα- στο να οδηγηθεί στο να πάει ξανά στον άνθρωπο αυτό για να διεκδικήσει εκβιαστικώς χρήματα. Και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου (πυροβολισμοί με πιστόλι ρέπλικα)», είπε ο κ. Λυκούδης στο MEGA.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ δεν είχε καταλάβει τότε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Λόγω της προηγούμενης τους σχέσης ο εντολέας μου εμφανίστηκε με full face. Δεν τον πυροβολεί για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδύνατο με το πιστόλι με μπίλιες. Τον πυροβολεί επειδή επιτίθεται το θύμα, είναι μικροκαμωμένος ο εντολέας μου. Αυτό που συνέβη αποτυπώθηκε σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 22χρονος είπε στον 68χρονο όταν τον πυροβόλησε «δώσε μου (σ.σ. χρήματα) γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Το θύμα δεν έδωσε χρήματα, «αντιθέτως επειδή τον είδε μικροκαμωμένο επιτέθηκε, αυτά καταγράφηκαν σε κάμερα», όπως αναφέρει ο κ. Λυκούδης.
Τρεις ημέρες μετά, στις 10 Σεπτεμβρίου, ο 22χρονος «επανήλθε» και «το θύμα επειδή ήταν υποψιασμένο είχε ανθρώπους να περιμένουν. Και είναι τρία αυτοκίνητα με το που βλέπουν τον εντολέα μου με το μηχανάκι τον καταδίωξαν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει πυροβολισμός, ούτε πράξη εκβίασης, ούτε καν ήρθαν κοντά», είπε ο δικηγόρος.
Ο 22χρονος «γυρίζοντας στην Αθήνα μεταφέρει στον φίλο του τι είχε συμβεί και σύμφωνα με τον εντολέα μου, προθυμοποιήθηκε ο φίλος και του είπε άστο θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί να μας τα δώσει. Είναι το τρίτο περιστατικό, το θανατηφόρο», σύμφωνα με τον δικηγόρο.
Το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, οι δύο νέοι ξεκίνησαν για την Φοινικούντα. «Διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο. Ο εντολέας μου έδωσε το όνομά του σήμερα στην ΕΛΑΣ και εξακριβώθηκε πως λέει την αλήθεια. Κίνησαν για να μπει στο κάμπινγκ ο έτερος κατηγορούμενος, ο φυσικός αυτουργός», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, οι δύο νεαροί ήθελαν να «εκβιάσουν» τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ, «να του πουν κάνεις αυτό για να μην το κοινοποιήσουμε, δώσε μας ότι χρήματα έχεις επάνω σου. Γιατί είχε δει την προηγούμενη φορά που τον δωροδόκησε ότι κυκλοφορούσε με πολλά μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να πάρουν τα χρήματα».
«Το τι έγινε σε εκείνο το δωμάτιο ο μόνος που μπορεί να το πει με ακρίβεια είναι ο επιζών. Εγώ σας λέω τι μετέφερε ο φυσικός αυτουργός στον εντολέα μου. Μπήκε ο φυσικός αυτουργός φορώντας μια ξανθιά περούκα. Ο 22χρονος βλέπει τον φυσικό αυτουργό να επιστρέφει τρέχοντας στο μηχανάκι, του είπε “έγινε μια βλακεία δεν ήταν μόνος, ήταν με άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ” στον γάμο του καραγκιόζη», λέει ο δικηγόρος.
Ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, Χαράλαμπος Λυκούδης, είπε πως ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ υποστήριξε πως ο νεαρός είχε εκβιάσει τον 68χρονο για να του δώσει χρήματα «γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Μάλιστα, ο δικηγόρος είπε πως ο 22χρονος γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως ο δεύτερος θα μεταβεί στη ΓΑΔΑ για αναγνώριση του συνεργού της δολοφονίας.
«Ο εντολέας μου σε μία οικογενειακή διένεξη αποχωρεί από το σπίτι τέλος Αυγούστου. Είναι ένα παιδί 22 ετών στο δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα -έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα- στο να οδηγηθεί στο να πάει ξανά στον άνθρωπο αυτό για να διεκδικήσει εκβιαστικώς χρήματα. Και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου (πυροβολισμοί με πιστόλι ρέπλικα)», είπε ο κ. Λυκούδης στο MEGA.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ δεν είχε καταλάβει τότε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Λόγω της προηγούμενης τους σχέσης ο εντολέας μου εμφανίστηκε με full face. Δεν τον πυροβολεί για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδύνατο με το πιστόλι με μπίλιες. Τον πυροβολεί επειδή επιτίθεται το θύμα, είναι μικροκαμωμένος ο εντολέας μου. Αυτό που συνέβη αποτυπώθηκε σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.
«Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 22χρονος είπε στον 68χρονο όταν τον πυροβόλησε «δώσε μου (σ.σ. χρήματα) γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Το θύμα δεν έδωσε χρήματα, «αντιθέτως επειδή τον είδε μικροκαμωμένο επιτέθηκε, αυτά καταγράφηκαν σε κάμερα», όπως αναφέρει ο κ. Λυκούδης.
Τρεις ημέρες μετά, στις 10 Σεπτεμβρίου, ο 22χρονος «επανήλθε» και «το θύμα επειδή ήταν υποψιασμένο είχε ανθρώπους να περιμένουν. Και είναι τρία αυτοκίνητα με το που βλέπουν τον εντολέα μου με το μηχανάκι τον καταδίωξαν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει πυροβολισμός, ούτε πράξη εκβίασης, ούτε καν ήρθαν κοντά», είπε ο δικηγόρος.
Καταδίωξη
Ο 22χρονος «γυρίζοντας στην Αθήνα μεταφέρει στον φίλο του τι είχε συμβεί και σύμφωνα με τον εντολέα μου, προθυμοποιήθηκε ο φίλος και του είπε άστο θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί να μας τα δώσει. Είναι το τρίτο περιστατικό, το θανατηφόρο», σύμφωνα με τον δικηγόρο.
Η δολοφονία
Το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, οι δύο νέοι ξεκίνησαν για την Φοινικούντα. «Διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο. Ο εντολέας μου έδωσε το όνομά του σήμερα στην ΕΛΑΣ και εξακριβώθηκε πως λέει την αλήθεια. Κίνησαν για να μπει στο κάμπινγκ ο έτερος κατηγορούμενος, ο φυσικός αυτουργός», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, οι δύο νεαροί ήθελαν να «εκβιάσουν» τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ, «να του πουν κάνεις αυτό για να μην το κοινοποιήσουμε, δώσε μας ότι χρήματα έχεις επάνω σου. Γιατί είχε δει την προηγούμενη φορά που τον δωροδόκησε ότι κυκλοφορούσε με πολλά μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να πάρουν τα χρήματα».
«Το τι έγινε σε εκείνο το δωμάτιο ο μόνος που μπορεί να το πει με ακρίβεια είναι ο επιζών. Εγώ σας λέω τι μετέφερε ο φυσικός αυτουργός στον εντολέα μου. Μπήκε ο φυσικός αυτουργός φορώντας μια ξανθιά περούκα. Ο 22χρονος βλέπει τον φυσικό αυτουργό να επιστρέφει τρέχοντας στο μηχανάκι, του είπε “έγινε μια βλακεία δεν ήταν μόνος, ήταν με άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ” στον γάμο του καραγκιόζη», λέει ο δικηγόρος.
Οι δύο νεαροί «έφυγαν μαζί» και μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο «κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει». Ο 22χρονος «βούτηξε στη θάλασσα, κάποια διαστήματα περπατούσε και επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα. Για αυτό και στην Καλαμάτα έφτασε την επόμενη μέρα. Περπατούσε όλη τη νύχτα».
«Περπατούσε όλη τη νύχτα»
Ο κ. Λυκούδης είπε πως ο 22χρονος γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που ήταν μπροστά στη δολοφονία. «Έτσι πήγε για πρώτη φορά στην Φοινικούντα. Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι που σύχναζε ο ανιψιός. Όταν τον Αύγουστο του είπε αν μπορεί να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ χωρίς να πληρώσει του είπε ναι». Σε ερώτηση για το αν ο 22χρονος διατήρησε σχέσεις με τον ανιψιό ο δικηγόρος απάντησε «όχι» και υποστήριξε πως ο εντολέας του «δεν είπε τι του είχε κάνει ο θείος του εκείνο το καλοκαίρι διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό».
Ο 22χρονος «γνώριζε τον ανιψιό»
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος, ο 22χρονος «ήταν κατηγορηματικός πως δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Δεν μου άφησε περιθώρια. Τον έβαλα να πει την ιστορία 15 φορές».
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα