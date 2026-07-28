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Συνελήφθη πρώην δήμαρχος στο Εκουαδόρ που χρηματοδοτούσε το καρτέλ Λος Λόμπος
Συνελήφθη πρώην δήμαρχος στο Εκουαδόρ που χρηματοδοτούσε το καρτέλ Λος Λόμπος
Ο Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ή «B.B.», θεωρείται ο βασικός χρηματοδότης μιας από τις πιο αιμοχαρείς οργανώσεις - Μεταξύ 2023-25, διακίνησε περίπου 3,2 εκατ. δολάρια - Η κυβέρνηση του Ντανιέλ Νομπόα προσπαθεί να καταστείλει τις συμμορίες και τα καρτέλ
Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε σήμερα έναν πρώην δήμαρχο μιας μεταλλευτικής κοινότητας, που θεωρείται ως ο βασικός χρηματοδότης της εγκληματικής οργάνωσης «Λος Λόμπος», που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και παράνομες εξορύξεις.
Ο Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ή «B.B.», θεωρείται «ο βασικός χρηματοδότης μιας από τις πιο αιμοχαρείς οργανώσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Τζον Ράιμπεργκ. Η σύλληψη του πρώην δημάρχου της κοινότητας Καμίλο Πόνσε Ενρίκες στο Εκουαδόρ «σηματοδοτεί την πτώση ενός από τους βασικούς χρηματοδότες της εγκληματικής οργάνωσης Λος Λόμπος η οποία, επί χρόνια, χρησιμοποιούσε τις παράνομες εξορύξεις για να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια», συνέχισε.
Με τη στήριξη των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του δεξιού προέδρου Ντανιέλ Νομπόα προσπαθεί να καταστείλει τις συμμορίες και τα καρτέλ των ναρκωτικών που δρουν σε όλη τη χώρα. Καταβάλει επίσης προσπάθειες για να σταματήσει τις παράνομες εξορύξεις.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίον του πρώην δημάρχου της κοινότητας Καμίλο Πόνσε Ενρίκες, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ράβδους χρυσού που έφεραν τη φωτογραφία του νεκρού Κολομβιανού βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά, συνελήφθησαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και συγγενείς του «B.B.».
Ο Ράιμπεργκ είπε ότι ο Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ευθύνεται για παράνομες εξορύξεις και για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Μεταξύ 2023-25, το πρόσωπο αυτό διακίνησε περίπου 3,2 εκατομμύρια δολάρια μέσω μεταλλευτικών εταιρειών», διευκρίνισε ο υπουργός.
Ο Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ή «B.B.», θεωρείται «ο βασικός χρηματοδότης μιας από τις πιο αιμοχαρείς οργανώσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Τζον Ράιμπεργκ. Η σύλληψη του πρώην δημάρχου της κοινότητας Καμίλο Πόνσε Ενρίκες στο Εκουαδόρ «σηματοδοτεί την πτώση ενός από τους βασικούς χρηματοδότες της εγκληματικής οργάνωσης Λος Λόμπος η οποία, επί χρόνια, χρησιμοποιούσε τις παράνομες εξορύξεις για να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια», συνέχισε.
Με τη στήριξη των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του δεξιού προέδρου Ντανιέλ Νομπόα προσπαθεί να καταστείλει τις συμμορίες και τα καρτέλ των ναρκωτικών που δρουν σε όλη τη χώρα. Καταβάλει επίσης προσπάθειες για να σταματήσει τις παράνομες εξορύξεις.
#Ecuador || Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez hasta 2023, empresario minero y propietario de un club de fútbol, fue detenido en un operativo desplegado entre las provincias de #Azuay y #ElOro. Según el ministro del Interior, John… pic.twitter.com/gEzKhe3yGs— PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) July 28, 2026
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίον του πρώην δημάρχου της κοινότητας Καμίλο Πόνσε Ενρίκες, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ράβδους χρυσού που έφεραν τη φωτογραφία του νεκρού Κολομβιανού βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά, συνελήφθησαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και συγγενείς του «B.B.».
📍 ALIAS “B.B.” EX ALCALDE DE CAMILO PONCE ENRIQUE FUE CAPTURADO EN OPERATIVO CONTRA LOS LOBOS— Politics Ec (@politicsecu) July 28, 2026
Las autoridades ejecutaron un amplio operativo en Azuay y El Oro, donde fue detenido Elías Baldor Bermeo Cabrera, alias “B.B.”, señalado por el Gobierno como presunto principal… pic.twitter.com/qsge8ZcXby
Ο Ράιμπεργκ είπε ότι ο Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ευθύνεται για παράνομες εξορύξεις και για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Μεταξύ 2023-25, το πρόσωπο αυτό διακίνησε περίπου 3,2 εκατομμύρια δολάρια μέσω μεταλλευτικών εταιρειών», διευκρίνισε ο υπουργός.
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