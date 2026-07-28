Ένοχοι για φθορά ξένης περιουσίας δύο φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που είχαν καλύψει έργο του Πικάσο με αφίσα το 2024 στο Λονδίνο, βίντεο
Ένοχοι για φθορά ξένης περιουσίας δύο φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που είχαν καλύψει έργο του Πικάσο με αφίσα το 2024 στο Λονδίνο, βίντεο
Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της πρόκλησης φθοράς, ωστόσο σώμα ενόρκων στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ τους έκρινε ενόχους, έπειτα από περισσότερες από εννέα ώρες διασκέψεων
Ένοχοι για πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας κρίθηκαν από βρετανικό δικαστήριο δύο φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν καλύψει με αφίσα το προστατευτικό τζάμι μπροστά από έργο του Πάμπλο Πικάσο στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.
Οι Τζάι Χαλάι, 25 ετών, εργαζόμενος στο NHS, και ο 23χρονος φοιτητής Πολιτικών Επιστημών Μάντεϊ-Μάλακι Ρόζενφελντ πραγματοποίησαν τη διαμαρτυρία στις 9 Οκτωβρίου 2024. Οι δύο ακτιβιστές επικόλλησαν πάνω στο προστατευτικό γυαλί του πίνακα «Motherhood» (Μητρότητα), που φιλοτέχνησε ο Πικάσο το 1901, μια φωτογραφία που απεικόνιζε μια μητέρα από τη Γάζα να κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της.
Βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση Youth Demand κατέγραψε τη στιγμή που οι υπεύθυνοι ασφαλείας της Πινακοθήκης προσπαθούσαν μάταια να απομακρύνουν τους δύο διαδηλωτές από το έργο τέχνης.
Στη συνέχεια, οι ακτιβιστές έριξαν υδατοδιαλυτή μπογιά στο ξύλινο δάπεδο της αίθουσας και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, πριν απομακρυνθούν από τους άνδρες ασφαλείας.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο βίντεο ακούγονται να δηλώνουν ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συνένοχο σε γενοκτονία» και ότι «οι γυναίκες στην Παλαιστίνη γεννούν χωρίς καμία ιατρική φροντίδα», ενώ υποστήριξαν πως το 87% της κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της επιβολής εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, ζητώντας παράλληλα «δημοκρατική επανάσταση».
Η Youth Demand, που αποτελεί παρακλάδι της οργάνωσης Just Stop Oil, πραγματοποιεί μη βίαιες κινητοποιήσεις ζητώντας από τη βρετανική κυβέρνηση να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με το Ισραήλ.
Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της πρόκλησης φθοράς, ωστόσο σώμα ενόρκων στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ (Southwark Crown Court) τους έκρινε ενόχους, έπειτα από περισσότερες από εννέα ώρες διασκέψεων.
Ο δικαστής Ντέιβιντ Τόμλινσον τους άφησε ελεύθερους με εγγύηση έως την επιμέτρηση της ποινής τους, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο επικεφαλής ασφαλείας και εγκαταστάσεων της Εθνικής Πινακοθήκης, Μάικλ Γουίλι, κατέθεσε ότι η βασική ζημιά προκλήθηκε από τη μπογιά που χύθηκε στο δάπεδο και όχι από την αφίσα που τοποθετήθηκε πάνω στο προστατευτικό τζάμι του πίνακα.
Όπως ανέφερε, η μπογιά έφτασε μέχρι τις μαρμάρινες επενδύσεις, τα σχοινιά οριοθέτησης και ακόμη και στις υποδοχές του δαπέδου, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης, όπως τρίψιμο και νέο φινίρισμα του ξύλινου πατώματος, ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κοινό την επόμενη ημέρα.
Οι Τζάι Χαλάι, 25 ετών, εργαζόμενος στο NHS, και ο 23χρονος φοιτητής Πολιτικών Επιστημών Μάντεϊ-Μάλακι Ρόζενφελντ πραγματοποίησαν τη διαμαρτυρία στις 9 Οκτωβρίου 2024. Οι δύο ακτιβιστές επικόλλησαν πάνω στο προστατευτικό γυαλί του πίνακα «Motherhood» (Μητρότητα), που φιλοτέχνησε ο Πικάσο το 1901, μια φωτογραφία που απεικόνιζε μια μητέρα από τη Γάζα να κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της.
Βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση Youth Demand κατέγραψε τη στιγμή που οι υπεύθυνοι ασφαλείας της Πινακοθήκης προσπαθούσαν μάταια να απομακρύνουν τους δύο διαδηλωτές από το έργο τέχνης.
Στη συνέχεια, οι ακτιβιστές έριξαν υδατοδιαλυτή μπογιά στο ξύλινο δάπεδο της αίθουσας και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, πριν απομακρυνθούν από τους άνδρες ασφαλείας.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο βίντεο ακούγονται να δηλώνουν ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συνένοχο σε γενοκτονία» και ότι «οι γυναίκες στην Παλαιστίνη γεννούν χωρίς καμία ιατρική φροντίδα», ενώ υποστήριξαν πως το 87% της κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της επιβολής εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, ζητώντας παράλληλα «δημοκρατική επανάσταση».
Έριξαν μπογιά και φώναζαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη»
Η Youth Demand, που αποτελεί παρακλάδι της οργάνωσης Just Stop Oil, πραγματοποιεί μη βίαιες κινητοποιήσεις ζητώντας από τη βρετανική κυβέρνηση να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με το Ισραήλ.
Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της πρόκλησης φθοράς, ωστόσο σώμα ενόρκων στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ (Southwark Crown Court) τους έκρινε ενόχους, έπειτα από περισσότερες από εννέα ώρες διασκέψεων.
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες
Ο δικαστής Ντέιβιντ Τόμλινσον τους άφησε ελεύθερους με εγγύηση έως την επιμέτρηση της ποινής τους, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο επικεφαλής ασφαλείας και εγκαταστάσεων της Εθνικής Πινακοθήκης, Μάικλ Γουίλι, κατέθεσε ότι η βασική ζημιά προκλήθηκε από τη μπογιά που χύθηκε στο δάπεδο και όχι από την αφίσα που τοποθετήθηκε πάνω στο προστατευτικό τζάμι του πίνακα.
Όπως ανέφερε, η μπογιά έφτασε μέχρι τις μαρμάρινες επενδύσεις, τα σχοινιά οριοθέτησης και ακόμη και στις υποδοχές του δαπέδου, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης, όπως τρίψιμο και νέο φινίρισμα του ξύλινου πατώματος, ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κοινό την επόμενη ημέρα.
Σημαντικές ζημιές από τη μπογιά
Το συνολικό κόστος του περιστατικού υπολογίστηκε σε περίπου 8.000 λίρες, αν και μόλις 271,59 λίρες αφορούσαν άμεσα τις εργασίες καθαρισμού, ενώ το υπόλοιπο συνδέθηκε με τις εργασίες αποκατάστασης και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της αίθουσας.
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