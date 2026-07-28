Ένοχοι για φθορά ξένης περιουσίας δύο φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που είχαν καλύψει έργο του Πικάσο με αφίσα το 2024 στο Λονδίνο, βίντεο

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της πρόκλησης φθοράς, ωστόσο σώμα ενόρκων στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ τους έκρινε ενόχους, έπειτα από περισσότερες από εννέα ώρες διασκέψεων