Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τέσσερις σορούς ομήρων
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τέσσερις σορούς ομήρων
Τηλεοπτικά δίκτυα από το Ισραήλ και το Κατάρ είχαν μεταφέρει το απόγευμα της Τρίτης την πληροφορία - Εκνευρισμός στο Ισραήλ για τις καθυστερήσεις
Ισραηλινά και καταριανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τρίτη ότι η Χαμάς θα παρέδιδε σήμερα τις σορούς «αρκετών« ομήρων, έπειτα από πιέσεις του Ισραήλ.
Την πληροφορία μετέφεραν πρώτα το κανάλι Al-Arabi του Κατάρ και το ισραηλινό Channel 12.
Επρόκειτο τελικά για τέσσερις σορούς που παραδόθηκαν στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού μετά τις 22:30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).
Η Χαμάς δεν ανέφερε τα ονόματα των ομήρων που παρέδωσε. Η αναγνώρισή τους θα γίνει από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Ισραήλ.
Νωρίτερα σήμερα Τρίτη, έγινε γνωστό ότι, με απόφαση των ισραηλινών Αρχών, δεν θα ανοίξει την Τετάρτη το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται και υπολογίζονται σε 20. Χθες είχαν παραδοθεί μόλις τέσσερις, προκαλώντας τον εκνευρισμό της ισραηλινής πλευράς.
Την πληροφορία μετέφεραν πρώτα το κανάλι Al-Arabi του Κατάρ και το ισραηλινό Channel 12.
Επρόκειτο τελικά για τέσσερις σορούς που παραδόθηκαν στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού μετά τις 22:30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).
Hamas has handed over four caskets tonight to the International Red Cross in the Northern Gaza Strip, alleged to contain the remains of four hostages that were killed sometime in the last two years during or after October 7, 2023. Including the four bodies that were handed over… pic.twitter.com/55irDOyPjF— OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2025
Η Χαμάς δεν ανέφερε τα ονόματα των ομήρων που παρέδωσε. Η αναγνώρισή τους θα γίνει από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Ισραήλ.
Νωρίτερα σήμερα Τρίτη, έγινε γνωστό ότι, με απόφαση των ισραηλινών Αρχών, δεν θα ανοίξει την Τετάρτη το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται και υπολογίζονται σε 20. Χθες είχαν παραδοθεί μόλις τέσσερις, προκαλώντας τον εκνευρισμό της ισραηλινής πλευράς.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα