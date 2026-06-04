Μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε γκισέ παραλίας στη Φλόριντα, σκότωσε μία 62χρονη και κατέληξε στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Το όχημά της φέρεται να κινούταν με ταχύτητα περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα - Είχε πάει σε μπαρ και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ - Την κατήγγειλαν για επικίνδυνη οδήγηση