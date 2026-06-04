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Μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε γκισέ παραλίας στη Φλόριντα, σκότωσε μία 62χρονη και κατέληξε στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε γκισέ παραλίας στη Φλόριντα, σκότωσε μία 62χρονη και κατέληξε στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Το όχημά της φέρεται να κινούταν με ταχύτητα περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα - Είχε πάει σε μπαρ και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ - Την κατήγγειλαν για επικίνδυνη οδήγηση
Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα (1/6) στη Φλόριντα, όταν μία μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε γκισέ παραλίας σκοτώνοντας μία 62χρονη και στη συνέχεια κατέληξε στη θάλασσα. Συνελήφθη στον τόπο του συμβάντος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το nbcmiami, το όχημά της φέρεται να κινούταν με ταχύτητα περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα. Η Deanna Harrell οδήγησε το χτυπημένο όχημά της πάνω στην άμμο και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.Μετά από λίγο το αγροτικό ακινητοποιήθηκε. Αυτόπτες μάρτυρες κατάφεραν και έβγαλαν τη 35χρονη από τη θέση του οδηγού την ώρα που προσπαθούσε να δραπετεύσει.
Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του σερίφη καταγράφουν τη στιγμή που το αγροτικό σπάει το θάλαμο των διοδίων και στη συνέχεια κατευθύνεται προς στο νερό. Επίσης, πλάνα από κάμερες σώματος των αστυνομικών αποτυπώνουν τη στιγμή που η Harell συλλαμβάνεται και μπαίνει σε όχημα του γραφείου του σερίφη.
Περίπου 10 λεπτά πριν το ατύχημα, κάποιος είχε καλέσει τις Αρχές για να αναφέρει έναν μεθυσμένο οδηγό σε αγροτικό όχημα που έπεσε πάνω σε ένα γραμματοκιβώτιο, χτύπησε έναν κάδο απορριμμάτων και οδηγούσε αντίθετα με το ρεύμα της κυκλοφορίας, ενώ λίγο έλειψε να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα. Ένας άλλος ανέφερε έναν «πολύ μεθυσμένο οδηγό» σε αγροτικό που «έκανε ζιγκ-ζαγκ στο δρόμο» περίπου έξι λεπτά πριν το ατύχημα.
Ο σερίφης δήλωσε ότι ήταν έκπληκτος αλλά ευγνώμων που δεν χτυπήθηκαν περισσότεροι άνθρωποι.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το nbcmiami, το όχημά της φέρεται να κινούταν με ταχύτητα περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα. Η Deanna Harrell οδήγησε το χτυπημένο όχημά της πάνω στην άμμο και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.Μετά από λίγο το αγροτικό ακινητοποιήθηκε. Αυτόπτες μάρτυρες κατάφεραν και έβγαλαν τη 35χρονη από τη θέση του οδηγού την ώρα που προσπαθούσε να δραπετεύσει.
Ο σερίφης της κομητείας Volusia, Mike Chitwood, επεσήμανε: «μπορώ απλώς να σας πω ότι, όταν βρισκόμουν δίπλα στο φορτηγάκι, υπήρχε… έντονη μυρωδιά αλκοόλ που μπορούσε κανείς να μυρίσει από την πλευρά του συνοδηγού».
🇺🇸 #Florida. Drunk driver kills toll booth worker, drives truck into ocean, then released under Baker Act — now wanted for vehicular homicide.— DJ CandyMan (@DrCandymn) June 3, 2026
On Monday, 35-year-old Deanna Harrell was sent home early from her job in Daytona Beach Shores.... pic.twitter.com/vsm7F4kj5x
Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του σερίφη καταγράφουν τη στιγμή που το αγροτικό σπάει το θάλαμο των διοδίων και στη συνέχεια κατευθύνεται προς στο νερό. Επίσης, πλάνα από κάμερες σώματος των αστυνομικών αποτυπώνουν τη στιγμή που η Harell συλλαμβάνεται και μπαίνει σε όχημα του γραφείου του σερίφη.
NEW VIDEO: Body camera footage shows the arrest of a woman who drove a truck through a toll booth onto a Florida beach, killing a toll worker, according to authorities. https://t.co/TwXLJmulIW pic.twitter.com/6biZ2dKzLu— WFLA NEWS (@WFLA) June 2, 2026
Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγησηΣύμφωνα με τον σερίφη πριν από το τροχαίο, η Harrell βρισκόταν στη δουλειά της, αλλά την έστειλαν σπίτι λόγω της χαμηλής κίνησης και των κακών καιρικών συνθηκών. Εκείνη πήγε σε ένα μπαρ, όπου ήπιε δύο ποτά με ρούμι και κόκα-κόλα, ένα σφηνάκι και ένα ποτό με βότκα και Gatorade που έφτιαξε η ίδια πριν φύγει.
Περίπου 10 λεπτά πριν το ατύχημα, κάποιος είχε καλέσει τις Αρχές για να αναφέρει έναν μεθυσμένο οδηγό σε αγροτικό όχημα που έπεσε πάνω σε ένα γραμματοκιβώτιο, χτύπησε έναν κάδο απορριμμάτων και οδηγούσε αντίθετα με το ρεύμα της κυκλοφορίας, ενώ λίγο έλειψε να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα. Ένας άλλος ανέφερε έναν «πολύ μεθυσμένο οδηγό» σε αγροτικό που «έκανε ζιγκ-ζαγκ στο δρόμο» περίπου έξι λεπτά πριν το ατύχημα.
Ο σερίφης δήλωσε ότι ήταν έκπληκτος αλλά ευγνώμων που δεν χτυπήθηκαν περισσότεροι άνθρωποι.
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