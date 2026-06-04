Υπόθεση «Πελικό» και στην Ολλανδία: Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν γιατί νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες από το περιβάλλον τους

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ακόμη δεν είναι γνωστός - Οι ύποπτοι συμμετείχαν σε κλειστές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνονταν συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ναρκωθούν τα θύματα