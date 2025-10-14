Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει εκ νέου το πέρασμα της Ράφα επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για τη μη παράδοση των σορών
Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει εκ νέου το πέρασμα της Ράφα επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για τη μη παράδοση των σορών
Μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας, το Ισραήλ αποφάσισε να περιορίσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας – Στη Γάζα παραμένουν 24 σοροί
Το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει εκ νέου το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου αύριο, όπως προέβλεπε και η συμφωνία εκεχειρίας, ως αντίποινα για την αποτυχία της Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της, για την επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων, που συνεχίζει να κρατά στη Γάζα.
Παράλληλα, το Ισραήλ θα περιορίσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Η απόφαση για κυρώσεις ελήφθη μετά από εκτιμήσεις των ισραηλινών αμυντικών αρχών ότι η Χαμάς δεν έχει καταβάλει ουσιαστική προσπάθεια για την επιστροφή των υπολοίπων σορών των ομήρων.
Χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων νεκρών, ενώ 24 σοροί παραμένουν ακόμη στη Γάζα.
Παράλληλα, το Ισραήλ θα περιορίσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Η απόφαση για κυρώσεις ελήφθη μετά από εκτιμήσεις των ισραηλινών αμυντικών αρχών ότι η Χαμάς δεν έχει καταβάλει ουσιαστική προσπάθεια για την επιστροφή των υπολοίπων σορών των ομήρων.
Χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων νεκρών, ενώ 24 σοροί παραμένουν ακόμη στη Γάζα.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα