Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Αρνείται τα πάντα
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Αρνείται τα πάντα
Ο νεαρός αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα - Νωρίτερα είχε παραδοθεί στη ΓΑΔΑ ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι, που τον κατονόμασε ως τον άνθρωπο που πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του
Συνελήφθη πριν από λίγο ο φερόμενος ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Πρόκειται για έναν 22χρονο φίλο του νεαρού που παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι ήταν ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης.
Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την αστυνομία στο σπίτι του στην Καλλιθέα, ωστόσο μέχρι στιγμής αρνείται κάθε εμπλοκή του στο διπλό φονικό. Μάλιστα, δράστης και συνεργός μένουν κοντά στην Καλλιθέα.
Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα.
Ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε για την υπόθεση λέγοντας πως δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα από κληρονομιά για την επίθεση, όπως επίσης και πως σκοπός των δύο επιβαινόντων στη μηχανή ήταν να τον εκφοβίσουν και να του αποσπάσουν χρήματα, με τη δολοφονία να «προκύπτει» όπως είπε ο ίδιος.
O κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο οδηγός της μηχανής δεν είχε κάποια σχέση με το θύμα, σε αντίθεση με τον εντολέα του οποίος είχε μία «προσωπική και οδυνηρή σχέση» όπως είπε ο δικηγόρος.
Μάλιστα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης είπε πως ο 22χρονος εντολέας του ήταν εκείνος που είχε κάνει τις απόπειρες εκφοβισμού με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου, λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία, τις οποίες και παραδέχθηκε στις Αρχές.
Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 22χρονου είπε: «Προσήλθε αυτοβούλως και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης. Είναι ημεδαπός 22 ετών χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά.
Δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο και όσα έχουν ακουστεί ως σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας.
Όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα για περιουσιακά θέματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα από το γνωστό πλάνο, είναι το παιδί με το σορτσάκι στο πίσω κάθισμα».
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την αστυνομία στο σπίτι του στην Καλλιθέα, ωστόσο μέχρι στιγμής αρνείται κάθε εμπλοκή του στο διπλό φονικό. Μάλιστα, δράστης και συνεργός μένουν κοντά στην Καλλιθέα.
Τον είχε κατονομάσει ο συνεργός τουΝωρίτερα το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ ο 22χρονος φίλος του μαζί με τον δικηγόρο του για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.
Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα.
Ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε για την υπόθεση λέγοντας πως δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα από κληρονομιά για την επίθεση, όπως επίσης και πως σκοπός των δύο επιβαινόντων στη μηχανή ήταν να τον εκφοβίσουν και να του αποσπάσουν χρήματα, με τη δολοφονία να «προκύπτει» όπως είπε ο ίδιος.
O κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο οδηγός της μηχανής δεν είχε κάποια σχέση με το θύμα, σε αντίθεση με τον εντολέα του οποίος είχε μία «προσωπική και οδυνηρή σχέση» όπως είπε ο δικηγόρος.
Μάλιστα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης είπε πως ο 22χρονος εντολέας του ήταν εκείνος που είχε κάνει τις απόπειρες εκφοβισμού με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου, λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία, τις οποίες και παραδέχθηκε στις Αρχές.
Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 22χρονου είπε: «Προσήλθε αυτοβούλως και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης. Είναι ημεδαπός 22 ετών χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά.
Δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο και όσα έχουν ακουστεί ως σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας.
Όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα για περιουσιακά θέματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα από το γνωστό πλάνο, είναι το παιδί με το σορτσάκι στο πίσω κάθισμα».
Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκΥπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα