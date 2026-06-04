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Κάτοικοι πόλης στο Κονγκό επιτέθηκαν σε συνεργείο ταφής θυμάτων του Έμπολα
Κάτοικοι πόλης στο Κονγκό επιτέθηκαν σε συνεργείο ταφής θυμάτων του Έμπολα
Τους ανάγκασαν να παρατήσουν ένα φέρετρο ενώ μέλη της κοινότητας άγγιξαν τη σορό, μια πρακτική που θεωρείται υψηλού κινδύνου
Κάτοικοι μιας πόλης επιτέθηκαν σε ένα συνεργείο ταφής θυμάτων του Έμπολα στο Νότιο Κίβου, στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, αναγκάζοντας τα μέλη της ομάδας να εγκαταλείψουν ένα φέρετρο, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για περαιτέρω διασπορά του ιού στην περιοχή.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και τον επικεφαλής ενός τοπικού νοσοκομείου, η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Κατάνα, μια πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες των AFC/M23, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως της επαρχιακής πρωτεύουσας Μπουκάβου. Στόχος ήταν ένα «συνεργείο ταφής», διασώστες που έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση των μολυσματικών σορών, ώστε να τηρούνται τα αυστηρά πρωτόκολλα και να προλαμβάνεται η εξάπλωση της ασθένειας.
Μέλη της κοινότητας άγγιξαν τη σορό, μια πρακτική που θεωρείται υψηλού κινδύνου.
Το υπουργείο και το νοσοκομείο δεν διευκρίνισαν τι ήταν αυτό που πυροδότησε την επίθεση. Το συμβάν αυτό ωστόσο υπενθυμίζει τη δυσπιστία των κατοίκων που δυσκολεύει τις προσπάθειες των υγειονομικών να σταματήσουν τη διασπορά του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα. Τις προηγούμενες εβδομάδες, εκπαιδευμένοι νεκροθάφτες και υγειονομικοί δέχτηκαν επιθέσεις, ακόμη και από συγγενείς θυμάτων που αμφισβητούσαν την αιτία θανάτου.
Σε ένα παρόμοιο συμβάν τη Δευτέρα στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο, κάτοικοι επιτέθηκαν σε μια ομάδα νεκροθαφτών στο κοιμητήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.
Από τις 15 Μαΐου, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό, τα κρούσματα συνεχιζούν να αυξάνονται: μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 363 κρούσματα και από αυτούς τους ασθενείς οι 62 πέθαναν.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και τον επικεφαλής ενός τοπικού νοσοκομείου, η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Κατάνα, μια πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες των AFC/M23, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως της επαρχιακής πρωτεύουσας Μπουκάβου. Στόχος ήταν ένα «συνεργείο ταφής», διασώστες που έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση των μολυσματικών σορών, ώστε να τηρούνται τα αυστηρά πρωτόκολλα και να προλαμβάνεται η εξάπλωση της ασθένειας.
Μέλη της κοινότητας άγγιξαν τη σορό, μια πρακτική που θεωρείται υψηλού κινδύνου.
Ebola Burial Team Attacked as 11 Patients Flee Care in Congo - Bloomberg https://t.co/VlLmJ9Vxim— mark warling (@markwarling3) June 4, 2026
Το υπουργείο και το νοσοκομείο δεν διευκρίνισαν τι ήταν αυτό που πυροδότησε την επίθεση. Το συμβάν αυτό ωστόσο υπενθυμίζει τη δυσπιστία των κατοίκων που δυσκολεύει τις προσπάθειες των υγειονομικών να σταματήσουν τη διασπορά του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα. Τις προηγούμενες εβδομάδες, εκπαιδευμένοι νεκροθάφτες και υγειονομικοί δέχτηκαν επιθέσεις, ακόμη και από συγγενείς θυμάτων που αμφισβητούσαν την αιτία θανάτου.
Σε ένα παρόμοιο συμβάν τη Δευτέρα στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο, κάτοικοι επιτέθηκαν σε μια ομάδα νεκροθαφτών στο κοιμητήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.
Από τις 15 Μαΐου, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό, τα κρούσματα συνεχιζούν να αυξάνονται: μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 363 κρούσματα και από αυτούς τους ασθενείς οι 62 πέθαναν.
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