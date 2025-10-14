ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, μετά από έντονη λογομαχία σε σχέση με την απόπειρα  δωροδοκίας του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν

Ένταση και αμηχανία σημειώθηκαν στη ζωντανή εκπομπή This Week του ABC News, όταν ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, μετά από έναν έντονο καβγά γύρω από τις καταγγελίες περί δωροδοκίας του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν.



Η διαμάχη άρχισε όταν ο Στεφανόπουλος πίεσε τον Βανς να σχολιάσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Χόμαν φέρεται να ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά μέσα σε μια σακούλα από γνωστή αλυσίδα εστιατορίων, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης. Ο Στεφανόπουλος επικαλέστηκε ρεπορτάζ του MSNBC και ζήτησε να μάθει αν ο Χόμαν αποδέχτηκε αυτήν τη χρηματική προσφορά.

Ο Βανς απέρριψε τις κατηγορίες, αποκαλώντας το περιστατικό «ψεύτικο σκάνδαλο» και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι με τις ερωτήσεις του υποβαθμίζει τη δημοσιογραφία και χάνει την αξιοπιστία του. «Δεν ξέρω ποια κασέτα λέτε, Τζορτζ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τομ Χόμαν έκανε κάτι παράνομο. Και γι’ αυτό βλέπουν την εκπομπή σας όλο και λιγότεροι», είπε ο Βανς, τονίζοντας ότι η εκπομπή επικεντρώνεται σε ανύπαρκτα προβλήματα αντί να ασχολείται με ουσιαστικά ζητήματα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Στεφανόπουλος αντέτεινε ότι δεν επρόκειτο για «αριστερίστικο σενάριο», αλλά για μια ευθεία ερώτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Όταν ο Βανς απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια, ο Στεφανόπουλος διέκοψε τη συνέντευξη, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Η αντιπαράθεση αυτή σημειώθηκε περίπου έναν μήνα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι κλείνει οριστικά την έρευνα για τις καταγγελίες περί δωροδοκίας, χωρίς να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία για εγκληματική πράξη.
Ο Λευκός Οίκος είχε καταγγείλει τότε την έρευνα και  χαρακτήρισε την έρευνα «πολιτικά υποκινούμενη».

Η εν λόγω συνέντευξη ήρθε σε μια περίοδο έντονης κριτικής προς τον Στεφανόπουλο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο εσωτερικών αμφισβητήσεων στο ABC, μετά από το λάθος που έκανε τον Δεκέμβριο, όταν ανακοίνωσε λανθασμένα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κριθεί ένοχος για βιασμό στην υπόθεση της Τζιν Κάρολ, ενώ στην πραγματικότητα το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση. Το λάθος αυτό οδήγησε την εταιρεία να πληρώσει 15 εκατ. δολάρια για προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ και επιπλέον 1 εκατομμύριο δολάρια για νομικά έξοδα.

