ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, μετά από έντονη λογομαχία σε σχέση με την απόπειρα δωροδοκίας του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν