Κινέζος μπλόγκερ με 1,5 εκατ. followers έχασε τον διάσημο σκύλο του: Ψάχνοντας, βρήκε ότι εκλάπη και έγινε... τροφή σε εστιατόριο

Ο σκύλος εξαφανίστηκε στις 11 Μαΐου, ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα του πατέρα του ιδιοκτήτη, την ώρα που ο μπλόγκερ Γκουό βρισκόταν στο εξωτερικό





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Οι καταγγελίες για πώληση και θανάτωση Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Γκουό φέρεται να εντόπισε ένα ύποπτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, αρχικά του υποσχέθηκε την επιστροφή του ζώου έναντι αμοιβής 10.000 γουάν (για περίπου 1.267 ευρώ).







Οι δύο δράστες



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Ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία της επαρχίας Χενάν και έχει ήδη κινηθεί νομικά. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανή κλοπή περιουσιακού στοιχείου, καθώς η Κίνα δεν διαθέτει ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία κατοικίδιων ζώων.



Ο Γκουό

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Κίνα η υπόθεση εξαφάνισης και θανάτωσης ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς μπόρντερ κόλι, με το όνομα Τσουτού (Chutou), ο οποίος είχε αποκτήσει τεράστια απήχηση μέσα από τα social media και συγκεκριμένα την πλατφόρμα Douyin, όπου ο ιδιοκτήτης του, ταξιδιωτικός μπλόγκερ Γκουό, συγκέντρωνε πάνω από 1,5 εκατ. ακολούθους. σκύλος εξαφανίστηκε στις 11 Μαΐου, ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα του πατέρα του ιδιοκτήτη, την ώρα που ο Γκουό βρισκόταν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει δύο άτομα να απομακρύνουν το ζώο με ηλεκτρικό σκούτερ από την οικία της οικογένειας. Με την επιστροφή του στην Κίνα, ο μπλόγκερ ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του σκύλου, με τη συνδρομή εθελοντών και τοπικών αρχών.Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Γκουό φέρεται να εντόπισε ένα ύποπτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, αρχικά του υποσχέθηκε την επιστροφή του ζώου έναντι αμοιβής 10.000 γουάν (για περίπου 1.267 ευρώ).Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ενημερώθηκε ότι ο σκύλος είχε ήδη πωληθεί σε εστιατόριο έναντι περίπου 180 γουάν (περίπου 26 δολάρια), είχε θανατωθεί και καταναλωθεί. Σε μεταγενέστερη επικοινωνία, εργαζόμενος φέρεται να ανέφερε πως ό,τι είχε απομείνει, είχε ήδη απορριφθεί.Ο φερόμενος δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε το ζώο με αδέσποτο, ενώ φέρεται να δήλωσε: «Ο σκύλος είναι νεκρός, σταμάτα να κάνεις φασαρία».Ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία της επαρχίας Χενάν και έχει ήδη κινηθεί νομικά. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανή κλοπή περιουσιακού στοιχείου, καθώς η Κίνα δεν διαθέτει ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία κατοικίδιων ζώων.



Διεθνής και διαδικτυακή κατακραυγή Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν οργή και θλίψη για την τύχη του ζώου, το οποίο είχε αποκτήσει διαδικτυακή φήμη.



Παράλληλα, οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από την προστασία των κατοικίδιων στην Κίνα και το εμπόριο κρέατος σκύλων, το οποίο εξακολουθεί να μην απαγορεύεται πλήρως σε εθνικό επίπεδο, παρά τις πρόσφατες τοπικές απαγορεύσεις σε ορισμένες πόλεις.



Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους δικαστικά, αναζητώντας δικαίωση για τον θάνατο του ζώου του.