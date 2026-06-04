Τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί ενίσχυσαν δημοσκοπικά τους ακροδεξιούς Λεπέν και Μπαρντελά
ΚΟΣΜΟΣ
Επεισόδια Γαλλία Παρί Σεν Ζερμέν Ακροδεξιά Ζορντάν Μπαρντελά Μαρί Λεπέν

Τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί ενίσχυσαν δημοσκοπικά τους ακροδεξιούς Λεπέν και Μπαρντελά

Το 47%  στη Γαλλία θέλει τον πρόεδρο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, ενώ το 40% αναφέρει την παραδοσιακή αρχηγό του κόμματος Μαρίν Λεπέν

Τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί ενίσχυσαν δημοσκοπικά τους ακροδεξιούς Λεπέν και Μπαρντελά
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Τα επεισόδια και οι ταραχές που σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν τονώνουν τη δημοτικότητα των ακροδεξιών υποψηφίων. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου και την οποία δημοσιεύει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα «ποια προσωπικότητα θα θέλατε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τους επόμενους μήνες και έτη» το 47% των ερωτηθέντων αναφέρει τον πρόεδρο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, ενώ το 40% αναφέρει την παραδοσιακή αρχηγό του κόμματος Μαρίν Λεπέν.

Πριν από ένα μήνα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν στο 41% και στο 36%. Αύξηση της δημοτικότητας γνωρίζουν επίσης και άλλες προσωπικότητες της γαλλικής ακροδεξιάς όπως η Μαριόν Μαρεσάλ, ο Ερίκ Σιοτί και ο Ρομπέρ Μενάρ.



Σε ό,τι αφορά τους άλλους δυνάμει υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές του 2027, την τρίτη και την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί του προέδρου Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ (29%) και Γκαμπριέλ Ατάλ (28%). Οι κεντροδεξιοί δυνάμει υποψήφιοι Μπρουνό Ρεταϊγιό και Ζεράλντ Νταρμανέν βρίσκονται στο 24% και στο 22% αντιστοίχως ενώ στο 19% βρίσκεται ο προσκείμενος στο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ραφαέλ Γκλουκσμάν.
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