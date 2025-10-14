Αντιδράσεις για τη δήλωση της Αμανπούρ: Είπε ότι οι όμηροι είχαν καλύτερη μεταχείριση από τους κατοίκους της Γάζας, ζήτησε συγγνώμη
Αντιδράσεις για τη δήλωση της Αμανπούρ: Είπε ότι οι όμηροι είχαν καλύτερη μεταχείριση από τους κατοίκους της Γάζας, ζήτησε συγγνώμη

Τόνισε ότι η δήλωσή της ήταν «σκληρή και λανθασμένη», μετά το κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε

Η γνωστή δημοσιογράφος του CNN Κριστιάν Αμανπούρ παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι η τοποθέτησή της πως οι Ισραηλινοί όμηροι ενδέχεται να είχαν αντιμετωπιστεί «καλύτερα από τον μέσο κάτοικο της Γάζας» ήταν «σκληρή και λανθασμένη», μετά το κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε τη δήλωσή της.

Η αρχική αναφορά της Αμανπούρ έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «CNN News Central», στο πλαίσιο ρεπορτάζ για το κλίμα «χαράς» που επικρατεί στο Ισραήλ μετά την απελευθέρωση 20 Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Η δημοσιογράφος είχε επισημάνει ότι οι όμηροι υπέστησαν σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια επί σχεδόν δύο χρόνια, ωστόσο υποστήριξε πως ενδέχεται να αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τους κατοίκους της Γάζας, καθώς η Χαμάς τούς χρησιμοποιούσε ως «διαπραγματευτικά χαρτιά». «Ήταν δύο φρικτά χρόνια γι’ αυτούς, αλλά πιθανότατα τους φέρθηκαν καλύτερα από τον μέσο κάτοικο της Γάζας, γιατί αποτελούσαν τα πιόνια και τα χαρτιά που διέθετε η Χαμάς» δήλωσε. «Τώρα η Χαμάς έχασε όλο το διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα, παραδίδοντάς τους. Αυτό αποτελεί νίκη για την ισραηλινή πλευρά».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:


Οι δηλώσεις της προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η Αμανπούρ να προβεί σε δημόσια διόρθωση μέσα από τη δική της εκπομπή στο CNN. «Νωρίτερα, στον αέρα, μίλησα για την ημέρα χαράς που ζουν οι ισραηλινές οικογένειες, των οποίων οι αγαπημένοι επιστρέφουν ύστερα από δύο χρόνια φρικτής αιχμαλωσίας από τη Χαμάς, αλλά και για τους αμάχους στη Γάζα που είχαν για πρώτη φορά ένα διάλειμμα από δύο χρόνια πολέμου» ανέφερε.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:



Κλείσιμο
Η ίδια πρόσθεσε: «Λυπάμαι που είπα ότι οι όμηροι ίσως είχαν τύχει καλύτερης μεταχείρισης από πολλούς κατοίκους στη Γάζα, επειδή η Χαμάς τους χρησιμοποιούσε ως πιόνια. Ήταν σκληρό και λανθασμένο. Έχοντας μιλήσει με πρώην ομήρους και οικογένειές τους, όπως όλοι, έχω φρίξει με όσα υπέστησαν αυτά τα δύο χρόνια».

