Στην Αίγυπτο κρίνεται η επόμενη ημέρα της Γάζας
Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο μετά την επίτευξη 72ωρης εκεχειρίας, συγκαλώντας Σύνοδο Κορυφής με Άραβες και Ευρωπαίους ηγέτες
Να επισφραγίσει την επίλυση του παλαιστινιακού μετά την επίτευξη εκεχειρίας 72 ωρών την περασμένη Παρασκευή επιχειρεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς για πρώτη φορά στα δύο και πλέον χρόνια οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν επιδείξει σαφή διάθεση καταλλαγής. Με προπομπούς τους «αρχιτέκτονες» της εκεχειρίας, τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ και τον εξ' απορρήτων σύμβουλό του, Στιβ Γουίτκοφ, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, για να μεταβεί στην συνέχεια στην Αίγυπτο, συγκαλώντας Σύνοδο Κορυφής με την συμμετοχή κορυφαίων ξένων ηγετών και ζητούμενο την επόμενη ημέρα στη Γάζα.
Η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου, στην οποία αναμένεται να λάβουν μέρος αρκετοί Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες, προκειμένου να υπογραμμίσουν τη βούλησή τους για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Ανάμεσα σε όσες χώρες έχουν προσκληθεί, περιλαμβάνονται, κατά πληροφορίες, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Ινδονησία, ενώ αμφίβολη θεωρείται μέχρι αυτήν την ώρα η παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Της Συνόδου θα προΐσταται ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ενώ νωρίτερα αύριο το απόγευμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Σε κάθε περίπτωση, μια πρωτοβουλία διεθνούς βεληνεκούς, όπως η Σύνοδος Κορυφής για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, ακόμη κι αν λάβει τελικά χώρα την Τρίτη, ενισχύει τη διεθνή νομιμοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει προτείνει η πλευρά Τραμπ, ιδίως όταν απομένουν πολλά και δύσκολα να ρυθμιστούν σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς υπάρχουν ακόμη ανοιχτά κεφάλαια, όπως η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, η ραγδαία ανοικοδόμηση, αλλά και το μοντέλο της έως τώρα διακυβέρνησης, πρωτίστως στην Ευρώπη.
Την ίδια στιγμή, η Σύνοδος Κορυφής για την επόμενη ημέρα της Γάζας θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, εκεί δηλαδή όπου έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία. Προηγουμένως, ο Πρόεδρος Τράμπ θα εκφωνήσει αύριο το πρωί ομιλία ενώπιον της Κνεσέτ, ενώ θα επισκεφθεί και οικογένειες ομήρων. Παράλληλα, η επίσκεψη Τραμπ στο Τελ Αβίβ θα συνοδευθεί από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με την ανάπτυξη χιλιάδων αστυνομικών, προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και εθελοντών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία στους δρόμους θα σταματήσει, ενώ θα εκδοθεί και “απαγορευτικό” πτήσεων πάνω από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την Ιερουσαλήμ.
Εν τω μεταξύ, κλειδί για την οικοδόμηση πολύτιμου κεφαλαίου εμπιστοσύνης στην αμερικανική πλευρά αποτέλεσε και η ανταλλαγή ομήρων, με δεδομένο ότι περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν, παράλληλα με 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη.
Ουδείς παραγνωρίζει, πάντως, πως η απόσταση από τη δημιουργία μιας κρατικής κοινότητας μέχρι την σταθεροποίησή της απέχει παρασάγγας και προφανώς χρειάζεται οικονομική, αλλά και τεχνική υποστήριξη. Αυτό το ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν σε πρώτη φάση αμερικανικά στρατεύματα που άρχισαν να καταφθάνουν στο Ισραήλ, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού πολιτικού και στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου.
Για το σκοπό αυτό, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάζονται σταδιακά στο Ισραήλ, προκειμένου να βρίσκονται επί τόπου και να παρακολουθούν την εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα, καθώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω δυνάμεις στην περιοχή. Το κέντρο συντονισμού θα επικεντρωθεί στην παροχή ανθρωπιστικής και υλικοτεχνικής βοήθειας, καθώς και βοήθειας για την ασφάλεια, στη Γάζα, όπως υποστήριξε αξιωματούχος των ΗΠΑ, στεγανοποιώντας πρωτίστως τυχόν κύμα φυγής στο εξωτερικό.
Η δύσκολη, επόμενη μέραΚαθώς πρόκειται για μια πολύ σύνθετη απόφαση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του πως δεν είναι εφικτό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όλοι οι νεκροί όμηροι κι ενώ οι εικόνες της επανόδου χιλιάδων Παλαιστινίων προς την πόλη της Γάζας κάνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα το γύρο του κόσμου.
