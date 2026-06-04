Μοτζταμπά Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ υπέστησαν «συντριπτική ήττα» και τώρα επιχειρούν να διχάσουν το Ιράν

Η γραπτή δήλωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αναγνώστηκε στο μαυσωλείο του αγιατολάχ Χομεΐνί στην Τεχεράνη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 37 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας