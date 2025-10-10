Η ειρήνη στη Γάζα δεν θα υπήρχε χωρίς την παρέμβαση Τραμπ, λέει αξιωματούχος της Χαμάς
Προειδοποίησε ότι ο Τόνι Μπλερ δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος σε κανένα μελλοντικό ρόλο διαχείρισης για τη Γάζα μετά τον πόλεμο
Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπάσεμ Ναΐμ, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ στη Γάζα.
Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Ναΐμ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «δεν θα είχε συμβεί χωρίς την προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τραμπ». Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πίεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει να πιέζει το Ισραήλ για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.
«Χωρίς την προσωπική παρέμβαση του προέδρου Τραμπ, δεν πιστεύω ότι θα είχε επιτευχθεί το τέλος του πολέμου» είπε χαρακτηριστικά ο Ναΐμ. «Τον ευχαριστούμε για τις προσωπικές του προσπάθειες και για την πίεση που άσκησε στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσει αυτή η σφαγή» πρόσθεσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Νετανιάχου μετά τη συμφωνία, ο Ναΐμ υπογράμμισε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «συνεχίζει να απειλεί με επιστροφή στον πόλεμο» αν δεν ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. «Γι΄ αυτόν τον λόγο», πρόσθεσε, «η προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τραμπ παραμένει απαραίτητη, ώστε το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, τόσο σύμφωνα με τη συμφωνία όσο και με το διεθνές δίκαιο ως δύναμη κατοχής».
Ο Ναΐμ προειδοποίησε ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Τόνι Μπλερ, δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος σε κανένα μελλοντικό ρόλο διαχείρισης για τη Γάζα μετά τον πόλεμο.
Ο αξιωματούχος της Χαμάς σημείωσε επίσης ότι η οργάνωση θα ήταν πρόθυμη να αποσυρθεί από τη διοίκηση μιας μεταπολεμικής Γάζας, εφόσον συγκροτηθεί ένα ευρύτερο παλαιστινιακό όργανο διακυβέρνησης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς θα παραμείνει «παρούσα στο έδαφος».
In an exclusive interview with @SkyYaldaHakim, Senior Hamas official Dr Basem Naim says Hamas would be willing to step aside for a Palestinian body to govern a post-war Gaza, but that they would remain "on the ground".https://t.co/QU45Gxr1iB— Sky News (@SkyNews) October 10, 2025
📺 Sky 501 pic.twitter.com/OyVcfCwQEx
