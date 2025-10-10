Μπορεί η επιστροφή των ομήρων να αλλάξει την πολιτική μοίρα του Νετανιάχου;
Μετά από μήνες πιέσεων και εσωτερικών διενέξεων, η κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς προσφέρει στον Νετανιάχου την ευκαιρία να βγει από το αδιέξοδο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδειχνε και ήταν το λιγότερο «στριμωγμένος» από τη διπλωματία της Γάζας. Όμως η τρέχουσα συμφωνία μπορεί – υπό προϋποθέσεις - να του δώσει ξανά πολιτικό «οξυγόνο». Η πορεία προς τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, μόνο ομαλή δεν ήταν για τον ίδιο – αλλά η αλήθεια είναι πως ειδικά τα δυο τελευταία χρόνια έχει έμπρακτα αποδείξει πως δεν είναι τυχαία ο μακροβιότερος Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Αφού αρχικά επιτέθηκε στο σχέδιο της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ, αναγκάστηκε τρεις ημέρες αργότερα, στον Λευκό Οίκο, να αποδεχθεί τουλάχιστον τη «μελλοντική πιθανότητα» ενός τέτοιου κράτους. Όταν η Χαμάς απάντησε στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ με τόσες επιφυλάξεις ώστε οι σύμμαχοί του το εξέλαβαν ως απόρριψη, ο Νετανιάχου πιέστηκε να το αποδεχθεί έτσι κι αλλιώς. Κι αφού υποσχέθηκε στο Ισραήλ μια «ολοκληρωτική νίκη» που θα διασφάλιζε πως η Γάζα «δεν θα απειλήσει ποτέ ξανά», τελικά συμφώνησε την Πέμπτη να αποσύρει τον στρατό πριν καν η Χαμάς δεσμευτεί για αφοπλισμό ή παράδοση.
Παρόλα αυτά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφαλίζει κάτι που κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα άφηνε να περάσει ανεκμετάλλευτο: τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων. Μια στιγμή εθνικής ανακούφισης και κάθαρσης. Η αναμενόμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ θα του επιτρέψει να σταθεί στο επίκεντρο ενός πανεθνικού θριάμβου. Ήδη, ο ίδιος υπαινίσσεται «μεγαλύτερα πράγματα». «Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε μαζί για να πετύχουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας», έγραψε στο X, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Για τον Νετανιάχου, που πρέπει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το αργότερο ως τον Οκτώβριο του 2026 – αν δεν καταρρεύσει νωρίτερα η κυβέρνησή του – η ανατροπή είναι θεαματική, κάτι επίσης καθόλου ασυνήθιστο για τον ίδιο. «Αν μπορούσε να έχει εκλογές την επόμενη εβδομάδα, θα το έκανε» δήλωσε σε ισραηλινό μέσο ανώτατη διπλωματική πηγή της χώρας, σκιαγραφώντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει τα επόμενα δικά του βήματα ο «Μπίμπι». Είναι μάλλον ξεκάθαρο σε όλους επίσης πως εάν ο Νετανιάχου δεν λάμβανε τώρα το «δώρο» της επιστροφής όλων των ομήρων από τη Γάζα πως θα όδευε με μαθητική ακρίβεια προς μία από τις πιο «μαρτυρικές» για τον ίδιο πολιτικές καμπάνιες στα πολιτικά χρονικά της χώρας του. Από τη μία το μεγαλύτερο μέρος του κοσμικού κράτους θα τον «μαύριζε» για τους χειρισμούς του στον πόλεμο και τη μη επιστροφή των ομήρων και οι ακροδεξιοί εταίροι του θα επέλεγαν πιθανότατα να «ταΐσουν» από τις πολιτικές σάρκες του Νετανιάχου τα ποσοστά τους και να μην βυθιστούν μαζί του.
Το τέλος του πολέμου μπορεί επίσης να αποσυμπιέσει την κοινωνική πίεση προς τον Νετανιάχου για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων – ένα ζήτημα που αποφεύγει, επειδή τα υπερορθόδοξα κόμματα στηρίζουν την κυβέρνησή του. Πλέον, μπορεί να πει πως νίκησε τη Χαμάς, μετά τις «νίκες» του απέναντι στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Δεν είναι επίσης καθόλου απίθανο πλέον να προτάξει από άλλη βάση – και έχει λογική και δεν είναι απλά θεωρία - μία νέα θητεία υποσχόμενος εξομάλυνση με τα κράτη του Κόλπου και νέο γεωπολιτικό χάρτη για την περιοχή.
Παράλληλα, φαίνεται να έχει εγκλωβίσει και τους ακροδεξιούς εταίρους του, Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ο πρώτος δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά εξέφρασε «τεράστια χαρά» για την απελευθέρωση των ομήρων – χωρίς, αυτή τη φορά, να απειλήσει με αποχώρηση από τον συνασπισμό.
Όλα δείχνουν πως ο Νετανιάχου θα έχει και πάλι χώρο να κινηθεί. Και ίσως να είναι και το μοναδικό στοιχείο που έχει ανάγκη για να κερδίσει ξανά μία μάχη που ξεκινά με τον ίδιο από την θέση του μεγάλου «outsider». Ο Νετανιάχου μπορεί να είναι «πολλά» και να του έχουν προσάψει ακόμη περισσότερα αλλά κανένας – ούτε οι πιο σφοδροί του πολέμιοι – δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ανακόλουθος ή άπειρος στα δύσκολα. Ο Νετανιάχου ξεκάθαρα θα υπογραμμίσει πως μόνο επί ημερών του η χώρα αν και πληγώθηκε δεν ηττήθηκε αλλά κέρδισε κάθε εχθρός, απειλή και πρόκληση και κανένας από την αντιπολίτευση δεν θα μπορέσει να αντικρούσει πως τα δύο χρόνια που έχουν περάσει το Ισραήλ βγήκε αποδυναμωμένο… Ο Νετανιάχου έχει ως φαίνεται την πρόθεση να ντυθεί και πάλι «Μπίμπι» μία «φορεσιά» που τις τελευταίες 700 ημέρες έχει βγάλει πολλές φορές από το «ντουλάπι» του και όλες – κυριολεκτικά – την έχει χρησιμοποιήσει με τρόπο που – εντελώς ψυχρά – θα πρέπει να διδάσκεται στις σχολές πολιτικών επιστημών από τους καθηγητές του μέλλοντος.
Οι συνεχείς μεταστροφές του τελευταίου μήνα
