Γη, ύδωρ και... πετρέλαιο: Ο Μαδούρο τα δίνει όλα στον Τραμπ, για να μείνει στην ηγεσία της Βενεζουέλας - Διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι

Παρά τις αντιρρήσεις, η Chevron εξασφάλισε τον Ιούλιο άδεια λειτουργίας στη Βενεζουέλα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ενώ ακολούθησε νέα άδεια, που επιτρέπει στη Shell να ξεκινήσει παραγωγή φυσικού αερίου από το μεγάλο θαλάσσιο κοίτασμα Dragon ως το 2026, σε συνεργασία με το γειτονικό Τρινιντάντ και Τομπάγκο.Ο Μαδούρο φέρεται να αποδέχθηκε όρο που προβλέπει ότι η Shell θα επενδύσει σε κοινωνικά προγράμματα στη Βενεζουέλα, αντί να καταβάλει έσοδα στην κυβέρνησή του -σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η χώρα παραμένει «ανοιχτή στις διεθνείς αγορές».