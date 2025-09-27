NBC News: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Ο Μαδούρο είναι έτοιμος να προσφέρει βοήθεια στον Τραμπ π ροκειμένου να καταδιώξει τους ηγέτες του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα, γράφει το Bloomberg